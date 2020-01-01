Военные впервые получили реактивные ранцы

Какая именно страна получила джетпаки - держится в секрете.

Калифорнийская компания JetPack Aviation (JPA) уже много лет строит и эксплуатирует одни из первых в мире настоящих реактивных ранцев с большой продолжительностью полета.

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Сегодня компания объявила о своих первых продажах реактивных ранцев: двух единиц JB-12, которые были проданы по 400 000 долларов США за штуку "неизвестному военному заказчику в Юго-Восточной Азии" с доставкой в ​​течение примерно шести месяцев.

Изображения самого реактивного ранца JB-12 классифицируются на данном этапе, но, как и текущая модель JB-11, он использует три небольшие турбины Jetcat с каждой стороны.

JB-12 будет весить 48 кг. Его максимальная тяга составляет 2,34 кН, и он будет способен развивать скорость до 193 км /ч.

"Ратификация этой сделки демонстрирует, что JB12 JetPack предоставляет силам обороны исключительные воздушные возможности для выполнения широкого спектра требований миссии", - говорит Дэвид Мэйман, глава компании JetPack Aviation.

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Неизвестно, что анонимные военные силы Юго-Восточной Азии планируют делать с реактивными ранцами. Они невероятно громкие, и это не из тех вещей, которые можно просто надеть и полететь в небо. Требуются огнеупорные костюмы, шлемы и небольшие ведра с водой, чтобы затушить струи огня при приземлении.

С другой стороны, они также невероятно впечатляющи в действии - быстрые, маневренные и способны оставаться в воздухе на керосиновом топливе примерно в 10-20 раз дольше, чем у старых ракетных ранцев, в которых топливо могло бы закончиться за 30 секунд. Так что это совершенно новый вид транспорта, который можно включить в портфель военных, и нам интересно узнать, где они найдут применение.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея заменит солдат роботами.