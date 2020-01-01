Видео дня: Ролик с вымершим почти век назад тасманским волком раскрасили
Тилацин - хищное сумчатое животное, которое когда-то было широко распространено по всей Австралии. Считается, что он исчез с материка около 3000 лет назад, а население острова Тасмания дожило до 20 века. Когда прибыли европейские поселенцы, это существо считалось вредителем и на него активно охотились, пока последний известный экземпляр не умер в зоопарке Хобарта в 1936 году.
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Это последний тилацин по имени Бенджамин, с которым большинство из нас знакомо благодаря нескольким минутам зернистого черно-белого видео. Так что теперь Национальный архив кино и звука (NFSA) Австралии профессионально раскрасил некоторые из этих кадров.
NFSA создало 4K-сканирование оригинального 33-мм негатива 77-секундного видео, снятого натуралистом Дэвидом Фли в 1933 году. Затем оно было отправлено в Composite Films в Париже, где Самуэль Франсуа-Штайнингер и его команда воссоздали цвет существа. в деталях.
К сожалению, настоящих цветных фотографий или видео тилацина не существует, поэтому команда изучила образцы, хранящиеся в музейных коллекциях, ознакомилась с эскизами, картинами, научными рисунками и письменными описаниями того времени, а также с более поздними 3D-изображениями.
“Из-за разрешения и качества изображения было много деталей - мех был густым, а многие волосы приходилось детализировать и анимировать“, - говорит Франсуа-Штайнингер. «С технологической точки зрения мы все делали в цифровом формате - сочетая цифровую реставрацию, ротоскопирование и 2D-анимацию, освещение, алгоритмы AI для движения и шума, композитинг и цифровую оценку. Для достижения этого результата потребовалось более 200 часов работы ».
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Конечный результат потрясающий. Тилацин выделяется на тусклом сером фоне вольера, в основном с коричневым мехом, более светлым низом живота и, конечно же, с более темно-коричневыми полосами вдоль спины, благодаря которым он получил прозвище тасманского тигра. Бедного Бенджамина можно увидеть расхаживающим по клетке, сидящим, лежащим на солнце, зевающим и царапающимся.
Возможно, его уже нет, но тилацин по сей день продолжает удивлять ученых и широкую публику. Об интригующих, но непроверенных наблюдениях сообщалось в течение десятилетий, а геномные исследования более подробно раскрывают трагическую историю животного. Буквально в прошлом году NFSA обнаружило в своих архивах давно утерянное видео Бенджамина 1935 года, которое считается последним видео, снятым перед его смертью.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые засняли на видео новую группу редчайших индокитайских тигров.
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