Выпущен смартфон Realme 8i с дисплеем 120 Гц, Helio G96 и камерами 50 МП

Телефон анонсирован официально.

Realme провела грандиозное мероприятие, на котором анонсировала Realme 8s 5G, Realme Pad, динамик Realme Cobble Bluetooth и динамик Realme Pocket Bluetooth. Компания также рассекретила смартфон Realme 8i, который предлагает пользователям некоторые интересные функции, такие как дисплей с частотой 120 Гц, чипсет Helio G96 и тройные камеры с разрешением 50 МП.

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Realme 8i имеет 6,6-дюймовый IPS ЖК с отверстием под камеру, который обеспечивает 1080х2400 пикселей разрешение Full HD + 20: соотношение сторон 9, 600nits яркость, 100 процентов DCI-Р3 , 401ppi плотность пикселей, и адаптивную частоту обновления 120 Гц. Он оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев и функциями безопасности разблокировки лица.

Телефон предлагает 4 ГБ / 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 64 ГБ / 128 ГБ хранилища UFS 2.1. Он поставляется с расширенной оперативной памятью до 5 ГБ и работает под управлением ОС Android 11 на базе Realme UI 2.0.

Для селфи у него есть фронтальная камера на 16 Мп. Квадратный модуль задней камеры оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 2-мегапиксельной макро-камерой и 2-мегапиксельной линзой для увеличения глубины резкости.

В телефоне установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает зарядку 18 Вт через USB-C. Он предлагает другие функции, такие как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, слот для карт памяти microSD и разъем для наушников 3,5 мм.

Вот цены на различные варианты Realme 8i:

4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ для хранения - 190 долларов

6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения - 217 долларов США

Цветовые варианты: космический черный и космический фиолетовый.

Напомним, ранее сообщалось, что Realme представила самый быстрозаряжаемый смартфон X2 Pro.