Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба отложен до декабря

Пуск 18 декабря - еще одна задержка для долгожданной обсерватории.

NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА) объявили об очередной задержке запуска.

В скоординированных заявлениях два агентства объявили, что обсерватория теперь нацелена на запуск 18 декабря. Запуск отложили на шесть недель после ранее установленной даты запуска. Долгожданный проект привел к постоянно растущим перерасходам бюджета и графика с момента начала разработки в 1990-х годах.

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Самая последняя намеченная дата запуска обсерватории - 31 октября, но уже давно предполагалось, что телескоп, также известный как JWST, не выдержит этого графика. В июне Томас Зурбухен, который работает помощником администратора NASA по науке, признал, что сроки запуска выглядят непросто.

Обсерватория еще не была доставлена ​​из своего нынешнего местоположения в Калифорнии на стартовую площадку ЕКА в Куру во Французской Гвиане, и оценки показывают, что обсерватории требуется около 10 недель рабочего времени с момента отправки до запуска. Кроме того, согласно заявлению ЕКА, ракета Ariane 5, которая запустит обсерваторию, только начала перемещение из Европы в Южную Америку для полета в середине августа .

30 июля Ariane 5 совершила свой первый полет почти за год. Компания Arianespace, которая строит ракету, поставила пусковую установку на скамейку запасных после того, как два полета в 2020 году были успешными, но испытали аномалии носового конуса. Ракете предстоит еще один подготовительный полет в конце этого месяца, прежде чем станет ясно, что запускать новую обсерваторию.

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После запуска космического телескопа Джеймса Уэбба космический корабль проведет около месяца, путешествуя 1,5 миллиона километров до пункта назначения, второй точки Лагранжа (L2). Здесь обсерватория может двигаться по относительно стабильной орбите "места стоянки" на противоположной стороне Земли от Солнца. Местоположение имеет решающее значение для телескопа, который должен оставаться хорошо защищенным от тепла, которое могло бы помешать инфракрасным возможностям обсерватории.

По данным ESA , инструменты телескопа включатся не раньше, чем через два-три месяца после запуска, а обычная наука начнется примерно через шесть месяцев после запуска.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп Хаббл вернули к жизни после перезагрузки.