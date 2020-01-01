В Исландии построили крупнейшую в мире установку поглощения CO2

Установка улавливает и хранит углекислый газ в подземных хранилищах.

Амбициозный стартап, стремящийся поглотить выбросы углерода в мире, запустил крупнейшую установку по прямому улавливанию воздуха и хранению CO2 на планете. Последняя установка Climework предназначена для отсасывания углекислого газа из воздуха и постоянного хранения его под землей с помощью новаторского процесса минерализации и отличается новой модульной конструкцией, которая станет ключом к планам компании по расширению масштабов производства.

Отказ от использования ископаемого топлива и производство меньшего количества углекислого газа в первую очередь является ключом к предотвращению повышения глобальной температуры на 1,5 ºC по сравнению с доиндустриальными уровнями. Однако появляется все больше технологий, которые могут помочь нам удалить то, что уже есть, и могут сыграть определенную роль в том, чтобы помочь нам избежать опасных уровней глобального потепления.

Читай также: Задыхаемся: в атмосфере рекордное количество парниковых газов

Среди них - прямой улавливание воздуха (DAC), которое стоит отдельно от технологий связывания углерода, которые вытягивают CO2 непосредственно из электростанций и вместо этого стремятся улавливать его из окружающего воздуха. Climeworks работает в авангарде этой области с момента основания стартапа в 2009 году. В ее системе используются огромные вентиляторы для втягивания окружающего воздуха через фильтр, который выборочно улавливает CO2.

Традиционно хранение CO2 в подземных резервуарах сопряжено с риском утечки, но в 2016 году отдельная группа ученых, работающая над проектом CarbFix, совершила революционный прорыв . Исследователи изучали, как реакции между газом и каменистыми подземными материалами могут превратить CO2 в твердые минералы - естественный процесс, который занимает сотни или даже тысячи лет.

Это привело к открытию метода, который значительно ускоряет этот процесс, сокращая время, необходимое для минерализации CO2, до менее чем двух лет. Это привлекло внимание компании Climeworks, которая объединилась с CarbFix в пилотном проекте на геотермальной электростанции ON Power Hellisheidi в Исландии в 2017 году. Здесь система DAC стартапа использовалась для улавливания и безопасного хранения около 12,5 тонн CO2 в течение трех месяцев, превратив ее в первую в мире электростанцию ​​с отрицательными выбросами .

Читай также: В 2019 году концентрация углекислого газа в атмосфере побьет рекорды

Геотермальная электростанция Hellisheidi снова является домом для последнего объекта DAC, который называется Orca. Работы здесь начались в мае 2020 года с использованием метода модульного строительства, при котором технология упаковывается в штабелируемые блоки. В этих установках используется половина стали, по сравнению с предыдущими конструкциями, а также более эффективно улавливается CO2, и они расположены рядом с электростанцией и полностью работают на возобновляемых источниках энергии.

Orca начала свою деятельность сегодня и, по данным Climeworks, будет собирать из воздуха 4 000 тонн CO2 ежегодно. В нынешнем виде это капля в море по сравнению с более чем 30 гигатоннами или 30 миллиардами тонн CO2, которые люди выбрасывают в воздух каждый год, но это заметное улучшение по сравнению с тем, что компания смогла уловить всего за несколько лет. назад. По мере расширения компания планирует увеличить свои мощности по удалению, чтобы ко второй половине этого десятилетия улавливать миллионы тонн CO2.

"Orca, являясь важной вехой в индустрии прямого захвата воздуха, предоставила масштабируемый, гибкий и воспроизводимый план будущего расширения Climeworks, - говорит соучредитель Climeworks Ян Вурцбахер. - Благодаря этому успеху мы готовы быстро наращивать нашу мощность в ближайшие годы. Достижение глобального нулевого уровня выбросов - это еще долгий путь, но с Orca мы считаем, что Climeworks сделала еще один значительный шаг к достижению этой цели".

Напомним, ранее сообщалось, что тропические леса Амазонки выбрасывают больше CO2, чем поглощают.