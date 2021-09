В приложении Gmail скоро появятся голосовые и видеозвонки

Gmail быстро становится универсальным приложением Google.

Google стремится сделать Gmail вашим центром не только для почты. Сейчас Google развертывает большое обновление рабочей области, которое добавит в мобильное приложение Gmail звонки с помощью Google Meet. Вы сможете позвонить своим коллегам и другим контактам для быстрой беседы один на один, когда электронная почта или запланированная встреча не подходят.

Компания представила эту функцию как грубый эквивалент "спонтанных" офисных чатов в гибридной рабочей среде, когда некоторые сотрудники находятся дома.

Изменения в рабочей области также включают более широкий редизайн Gmail, который делает его центром для других действий. Теперь вы увидите обещанные Google "Spaces" - переименованную и расширенную версию каналов чата Rooms с полными цепочками сообщений и возможностью сделать Spaces видимыми в поиске. Соответственно, вы можете рассчитывать на более легкую навигацию между электронной почтой, чатами, пространствами и Meet, не говоря уже об улучшенных инструментах администрирования и безопасности для управления коммуникациями. Корпоративные пользователи должны увидеть эти изменения начиная с сегодняшнего дня, но обычные владельцы Gmail увидят обновления позже.

Другие настройки включают параметры, позволяющие указать, в какой день вы находитесь в офисе или работаете виртуально (что важно для планирования встреч). Google также расширяет свою аппаратную экосистему Meet. Появились два новых устройства Series One (стороннее оборудование, созданное для соответствия целям Google), в том числе Series One Desk 27 all-in-one и Series One Board 65 4K.

Амбиции Google в отношении Gmail довольно ясны. Как и Microsoft Outlook, он становится шлюзом для всей офисной коммуникации, а не только для электронной почты и встреч. Это неудивительно, когда Google напрямую конкурирует с Office. В то же время это вызывает вопросы о поддержке специализированных приложений. Зачем нужны другие клиенты, если Gmail теоретически все это делает?

