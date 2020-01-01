Спасут ли коробки машину от бетонной стены: Эксперименты
Что произойдет при столкновении с коробками?
Читай также: Эксперимент: Прыжок на батут с тысячью кричащих куриц
Вы же видели, что каскадеры часто используют картонные коробки в качестве смягчения при падении? И, можно сказать, это очень эффективный способ. Коробки замечательно спасают, если мы падаем с высоты 2-3 метров. Но блогеры из It's Mamix подумали, настолько коробки безопасны? Смогут ли они, например, спасти автомобиль, движущийся на скорости? Они разлетятся в стороны или затормозят машину?
Напомним, ранее блогеры показали, на что способно высокое напряжение.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил