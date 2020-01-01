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Китайский стартап создал робота-единорога для детей

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Единорог будет ростом с ребенка.
Робот-единорог
Робот-единорог
Xpeng Robotics

Думаете о покупке собаки-робота для своих детей? Вместо этого вы можете просто подарить им мифическое существо. Китайский производитель EV Xpeng показал робота-единорога, предназначенный для детей. Как отмечает SCMP, четвероногие будут использовать опыт Xpeng с автономным вождением и другими задачами искусственного интеллекта для навигации по разным типам местности, распознавания объектов и обеспечения "эмоционального взаимодействия".

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Компания стесняется большинства других деталей, хотя дизайн выглядит как более симпатичная и удобная для детей версия Spot от Boston Robotics. Он примерно такого же роста, как ребенок.

Этот робот-единорог так же мифичен, как и "настоящий". Xpeng не раскрывает, когда планирует поставить в производство свою роботизированную лошадь с рогом, не говоря уже о ценах или доступности. Он может стоить не так дорого, как Spot в 75000 долларов, но мы ожидаем, что что-то настолько сложное будет стоить больше, чем Aibo за 2900 долларов.

В какой-то мере не имеет значения прибыль. Глава Xpeng Хэ Сяопэн сказал, что единорог стал частью более широкого движения в сфере робототехники, воспользовавшись преимуществами существующей технологии компании. 

Напомним, ранее сообщалось, что роботов научили приятно обниматься.

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Теги: робот, единорог, Китай
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