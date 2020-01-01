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Видео дня: Первый в мире водородный поезд прибывает во Францию

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Единственные выбросы от него - это водяной пар.
Министр транспорта Франции встретил водородный поезд
Министр транспорта Франции встретил водородный поезд
скриншот видео

Первый в мире водородный пассажирский поезд дебютировал на французских железных дорогах в понедельник, 6 сентября, и министр транспорта страны приветствовал его как будущее экологичного общественного транспорта.

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Построенный французской фирмой Alstom и уже эксплуатируемый в Германии, поезд использует топливный элемент для преобразования водорода, хранящегося на крыше, в электричество, при этом единственные выбросы производятся в виде пара и воды.

Напомним, ранее сообщалось, что первый вакуумный поезд запустят в ОАЭ.

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Теги: поезд, водород
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