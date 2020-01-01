Видео дня: Первый в мире водородный поезд прибывает во Францию
Единственные выбросы от него - это водяной пар.
Первый в мире водородный пассажирский поезд дебютировал на французских железных дорогах в понедельник, 6 сентября, и министр транспорта страны приветствовал его как будущее экологичного общественного транспорта.
Читай также: В Германии запустят первый водородный поезд
Построенный французской фирмой Alstom и уже эксплуатируемый в Германии, поезд использует топливный элемент для преобразования водорода, хранящегося на крыше, в электричество, при этом единственные выбросы производятся в виде пара и воды.
Напомним, ранее сообщалось, что первый вакуумный поезд запустят в ОАЭ.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил