Видео дня: Первый в мире водородный поезд прибывает во Францию

Единственные выбросы от него - это водяной пар.

Первый в мире водородный пассажирский поезд дебютировал на французских железных дорогах в понедельник, 6 сентября, и министр транспорта страны приветствовал его как будущее экологичного общественного транспорта.

Читай также: В Германии запустят первый водородный поезд

Построенный французской фирмой Alstom и уже эксплуатируемый в Германии, поезд использует топливный элемент для преобразования водорода, хранящегося на крыше, в электричество, при этом единственные выбросы производятся в виде пара и воды.

Напомним, ранее сообщалось, что первый вакуумный поезд запустят в ОАЭ.