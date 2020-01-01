Представлена беспроводная зарядка Motorola Air Charging

Устройство может заряжать до четырех устройств одновременно.

Ранее в этом году Motorola продемонстрировала настоящую технологию беспроводной зарядки, которая не требует физического контакта между устройством и зарядным устройством. Спустя несколько месяцев бренд, принадлежащий Lenovo, представляет обновленную версию этой технологии.

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Ранее Motorola называла свою настоящую технологию беспроводной зарядки Motorola One Hyper. Для бренда было странно использовать название, связанное с одним из его бюджетных смартфонов 2019 года. Поэтому компания сменила название на Motorola Air Charging.

Настоящая беспроводная зарядка Motorola не только получила новое имя, которое звучит похоже на "Xiaomi Mi Air Charge", но и полноценный рабочий прототип. Для тех, кто не знает, решение Xiaomi - это просто концепция.

Согласно официальному объявлению на Weibo, технология Motorola Air Charging может заряжать до 4 устройств одновременно. Он работает в диапазоне от 3 м до 100 °.

Компания заявляет, что в ее решении используется 1600 антенн, которые регулярно сканируют устройства. Благодаря такой сетевой настройке, независимому набору микросхем и алгоритму, компания заявляет о стабильной зарядке.

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Суб-бренд Lenovo также говорит о том, что решение работает через бумагу, кожу и другие подобные объекты. Однако в целях безопасности зарядка прекращается, когда присутствие человека обнаруживается с помощью "технологии биологического мониторинга".

К сожалению, Motorola не сообщает, когда ее решение Air Charging будет коммерциализировано. Интересно, что здесь даже не упоминается GuRu Wireless, Inc - компания, которая отвечает за эту технологию.

При этом один из руководителей Lenovo намекает, что Motorola Air Charging почти готова к выходу на рынок.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала шнур зарядки для iPad и iPhone.