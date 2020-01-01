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Что будет, если покрыть тело водонепроницаемым порошком: Эксперименты

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На что способен гидрофобный порошок?

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Блогеры из Дюшес решили провести очень крутой эксперимент. Им удалось достать очень необычный порошок, а необычность его в том, что он гидрофобный. То есть он может сделать любой предмет водонепроницаемым. Что, если покрыть тело водонепроницаемым порошком? Будет ли человек полностью водонепроницаемым? Что он будет чувствовать, когда залезет в воду? Также они покрыли этим порошком кроссовки и посмотрели, станут ли они водонепроницаемыми! 

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.

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Теги: видео, эксперименты
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