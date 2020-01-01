На МКС воскресят робота по имени CIMON

На этот раз CIMON будет более умным космическим роботом.

Робот под названием CIMON-2 (сокращенно от Crew Interactive Mobile Companion) работал вместе с двумя европейскими астронавтами в прошлых миссиях на станцию ​​в последние годы и только что получил обновление программного обеспечения, которое позволит ему выполнять более сложные задачи с новым товарищем по команде.

Читай также: На МКС отправят летающего робота

Симпатичный парящий шар с мультяшным лицом хранился на космической станции с момента отбытия астронавта Европейского космического агентства (ESA) Луки Пармитано в феврале 2020 года. Робот снова проснется во время предстоящей миссии немецкого астронавта Матиаса Маурера, который прибудет на орбитальную заставу с миссией SpaceX Crew-3 Dragon в октябре.

Спустя полтора года после завершения последней миссии инженеры работали над улучшением связи CIMON с Землей, чтобы она могла предоставлять более бесперебойные услуги астронавтам.

“Сфера - это только передняя часть“, - сказал менеджер проекта CIMON Тилль Айзенберг из Airbus, который вместе разработал интеллектуального робота с немецким аэрокосмическим центром DLR и Университетом LMU в Мюнхене.

“Все функции распознавания голоса и искусственного интеллекта происходят на Земле в центре обработки данных IBM во Франкфурте, Германия. Сигнал от CIMON должен проходить через спутники и наземные станции в центр обработки данных и обратно. Мы сосредоточились на повышении надежности этого соединения с предотвратить сбои“.

CIMON полагается на программное обеспечение IBM Watson для распознавания и синтеза речи, чтобы общаться с космонавтами и реагировать на их команды. Робот первого поколения полетел на космическую станцию ​​вместе с Александром Герстом в 2018 году. Позже этот робот вернулся на Землю и сейчас посещает немецкие музеи. Нынешний робот CIMON-2 - это второе поколение. В отличие от своего предшественника, он больше приспособлен к эмоциональному состоянию космонавтов (благодаря анализатору тонов Watson). У него также более короткое время реакции.

Космический робот CIMON разговаривал с немецким астронавтом ЕКА Александром Герстом во время эксперимента в 2018 году на Международной космической станции NASA

Читай также: Впервые в истории в космос отправился говорящий робот

“На первых этапах процесса разработки у нас была задержка около десяти секунд, что было не очень удобно“, - сказал Айзенберг. “За счет улучшения архитектуры программного обеспечения нам удалось сократить время до двух секунд, как раз вовремя для первой миссии. При дальнейших обновлениях программного обеспечения мы теперь попытались устранить задержки, которые могут возникнуть при разрыве соединения“.

По словам Айзенберга, на данный момент CIMON обучен навигации только в европейском модуле космической станции Колумбус. Сфера весом 5 кг плавает вокруг с помощью небольших воздушных форсунок. Набор ультразвуковых датчиков вместе со стереокамерой помогают роботу ориентироваться в пространстве и избегать стен и оборудования. CIMON также оснащен камерой высокого разрешения, которая позволяет ему распознавать лица отдельных космонавтов. Две камеры поменьше по бокам сферы используются для фото- и видеосъемки. Всего девять микрофонов помогают CIMON определять источник звуков, а также обнаруживать и записывать речь.

В будущем команда надеется сделать CIMON независимым от наземного центра обработки данных. Астронавты в будущих миссиях на Луну и Марс обязательно оценят робота-помощника. Однако для таких миссий было бы невозможно дождаться обработки речи на Земле.

“На космической станции уже достаточно вычислительных мощностей, которые могли бы поддерживать CIMON“, - сказал Айзенберг. “Это всего лишь вопрос совместного использования этих вычислительных ресурсов. Но мы хотим начать параллельную работу над CIMON-3, который сможет использовать сервисы непосредственно на борту без необходимости подключения к Земле“.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA отправит на МКС роботов-пчел.