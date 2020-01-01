Huawei патентует смартфон с выдвижным дисплеем и управлением жестами

Новый патент от Huawei показал, что еще один смартфон оснащен выдвижным дисплеем. Однако аспект, который отличает его от других - это поддержка управления жестами.

Согласно отчету LetsGoDigital, китайский технический гигант подал во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO) патент на новый метод "управляемого складного дисплея с тактильным и звуковым эффектом". Хотя мы сообщали о патенте, в котором описан выдвижной дисплей, что выглядело как футуристическое устройство серии Mate, в этом патенте говорится о системе, которая описывает, как этот выдвижной экран можно складывать и раскладывать.

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В патенте описывается метод, который позволяет пользователям управлять этим механизмом развертывания или расширения панели с помощью сенсорных движений (или жестов рук на экране), который Huawei назвал «управление жестами от руки». Для управления расширяемым дисплеем на экране будет отображаться виртуальный ползунок, который позволяет пользователям начать процесс развертывания. Эта система также будет работать в паре с системой тактильной обратной связи и звуковым эффектом. Кроме того, поддержка подвижного смартфона для управления жестами от руки будет обеспечиваться камерой и / или датчиком движения.

Патент на смартфон LetsGoDigital

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Благодаря этому пользователь может просто провести пальцем вправо над дисплеем, чтобы он развернулся и выдвинулся, а при перемещении влево экран вернется в исходное положение. Но это только верхушка на поверхности, поскольку Huawei намеревается позволить пользователям даже контролировать скорость, с которой разворачивается дисплей. Таким образом, чтобы достичь различной скорости в соответствии с требованиями пользователя, бренд планирует использовать систему, которая включает в себя "X" пальцев пользователей в воздухе. Проще говоря, датчик распознает два, три, четыре или даже пять пальцев и соответственно регулирует свою скорость.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei запатентовал смартфон со сгибающимся в две стороны экраном.