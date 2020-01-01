NASA тестирует прототип электрического воздушного такси

Аэротакси разрабатывают для гражданских целей.

NASA обычно считают американским космическим агентством, но его название также подчеркивает другую область исследований. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства также является американской гражданской исследовательской организацией в области аэрокосмической промышленности.

В этой роли он сыграл важную роль в разработке новых технологий, начиная от ракетных двигателей и заканчивая системами управления самолетами. Частью этой роли является проведение кампании Advanced Air Mobility (AAM) по тестированию технологии автономных дронов.

Последней вехой в этой кампании стало испытание электрического вертолета с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), предназначенного для последующего использования в качестве воздушного такси.

VTOL Джоби готов к взлету на базе Electric Flight Base недалеко от Биг-Сура, Калифорния NASA.gov

В тестировании, которое продлится до 10 сентября, используется корабль eVTOL , который еще не получил названия, от компании Joby, которая разрабатывает эту технологию вместе с НАСА более 10 лет.

Самолет, который выглядит как большая версия 6-винтового беспилотника, будет выполнять летные испытания на электрической летной базе Джоби, недалеко от Биг-Сура в Калифорнии.

Это первый этап испытаний этого нового типа самолета. У NASA есть строгий план испытаний, который необходимо выполнить, включая сбор данных о движении транспортного средства, шуме и связи в различных формах полета.

Чтобы собрать некоторые данные, исследователям пришлось разработать тип мобильного акустического центра, который мог бы отслеживать самолет с помощью 50 различных микрофонов и собирать данные о создаваемом им шуме.

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Шум является важным фактором при внедрении автономных полетов вертикального взлета и посадки - люди должны с этим мириться. Никто не был бы доволен взлетом дронов-доставщиков на заднем дворе, если бы они создавали такое же количество шума у ​​реактивного двигателя.

Но общественное признание - не единственный фактор, влияющий на тестирование.

Другой - правила. Хотя NASA не несет прямой ответственности за регулирование автономных полетов, оно является ключевым партнером Федерального авиационного управления (FAA), которым и является.

Некоторые технологические активисты уже выразили обеспокоенность по поводу того, что FAA копает пятки, имея дело с быстро развивающейся отраслью, потенциально препятствуя развитию американских компаний, поскольку конкуренты в более эффективных режимах регулирования буквально пролетают мимо них.

Концептуальная иллюстрация использования потенциала Advanced Air Mobility NASA.gov

Усилия NASA по AAM будут информировать FAA в процессе принятия решений, поскольку оно пытается пройти тонкую грань между разумным регулированием и обеспечением технологического развития.

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Следующим шагом в этих усилиях будет набор тестов, известных как NC-1. Эти тесты, запланированные на 2022 год, позволят отслеживать более реалистичные схемы и сценарии полетов, чем те, которые были предприняты в Биг-Суре в ближайшие недели.

В идеале совместные усилия правительства США, занимающегося аэрокосмическими исследованиями и регулирующими органами, приведут к созданию динамичной, разрушительной отрасли, способной изменить жизнь граждан к лучшему.

Если повезет, одним из результатов динамичной, разрушительной индустрии может стать тот самый главный продукт научно-фантастических романов на протяжении более века - действительно безопасные, доступные, летающие машины.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA испытало новые лунные скафандры под водой.