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NASA тестирует прототип электрического воздушного такси

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Аэротакси разрабатывают для гражданских целей.
Прототип аэротакси Joby's eVTOL
Прототип аэротакси Joby's eVTOL
NASA.gov

NASA обычно считают американским космическим агентством, но его название также подчеркивает другую область исследований. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства также является американской гражданской исследовательской организацией в области аэрокосмической промышленности. 

В этой роли он сыграл важную роль в разработке новых технологий, начиная от ракетных двигателей и заканчивая системами управления самолетами. Частью этой роли является проведение кампании Advanced Air Mobility (AAM) по тестированию технологии автономных дронов. 

Последней вехой в этой кампании стало испытание электрического вертолета с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), предназначенного для последующего использования в качестве воздушного такси.

 

VTOL Джоби готов к взлету на базе Electric Flight Base недалеко от Биг-Сура, Калифорния
VTOL Джоби готов к взлету на базе Electric Flight Base недалеко от Биг-Сура, Калифорния
NASA.gov

 

В тестировании, которое продлится до 10 сентября, используется корабль eVTOL , который еще не получил названия, от компании  Joby, которая разрабатывает эту технологию вместе с НАСА более 10 лет.

Самолет, который выглядит как большая версия 6-винтового беспилотника, будет выполнять летные испытания на электрической летной базе Джоби, недалеко от Биг-Сура в Калифорнии.

Это первый этап испытаний этого нового типа самолета. У NASA есть строгий план испытаний, который необходимо выполнить, включая сбор данных о движении транспортного средства, шуме и связи в различных формах полета.

Чтобы собрать некоторые данные, исследователям пришлось разработать тип мобильного акустического центра, который мог бы отслеживать самолет с помощью 50 различных микрофонов и собирать данные о создаваемом им шуме.

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Шум является важным фактором при внедрении автономных полетов вертикального взлета и посадки - люди должны с этим мириться. Никто не был бы доволен взлетом дронов-доставщиков на заднем дворе, если бы они создавали такое же количество шума у ​​реактивного двигателя.

Но общественное признание - не единственный фактор, влияющий на тестирование.

Другой - правила. Хотя NASA не несет прямой ответственности за регулирование автономных полетов, оно является ключевым партнером Федерального авиационного управления (FAA), которым и является.

Некоторые технологические активисты уже выразили обеспокоенность по поводу того, что FAA копает пятки, имея дело с быстро развивающейся отраслью, потенциально препятствуя развитию американских компаний, поскольку конкуренты в более эффективных режимах регулирования буквально пролетают мимо них.

 

Концептуальная иллюстрация использования потенциала Advanced Air Mobility
Концептуальная иллюстрация использования потенциала Advanced Air Mobility
NASA.gov

 

Усилия NASA по AAM будут информировать FAA в процессе принятия решений, поскольку оно пытается пройти тонкую грань между разумным регулированием и обеспечением технологического развития.

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Следующим шагом в этих усилиях будет набор тестов, известных как NC-1. Эти тесты, запланированные на 2022 год, позволят отслеживать более реалистичные схемы и сценарии полетов, чем те, которые были предприняты в Биг-Суре в ближайшие недели.

В идеале совместные усилия правительства США, занимающегося аэрокосмическими исследованиями и регулирующими органами, приведут к созданию динамичной, разрушительной отрасли, способной изменить жизнь граждан к лучшему.

Если повезет, одним из результатов динамичной, разрушительной индустрии может стать тот самый главный продукт научно-фантастических романов на протяжении более века - действительно безопасные, доступные, летающие машины.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA испытало новые лунные скафандры под водой.

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Теги: NASA, такси
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