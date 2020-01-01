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Велосипед на беговой дорожке: Эксперименты

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Можно ли проехаться на велосипеде по включенной беговой дорожке?

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Блогеры из It's Mamix придумали несколько способов заниматься спортом на беговой дорожке. Оказывается, на ней можно не только скучно бегать в горку, но и выполнять другие упражнения! В видеоролике они вам покажут, как человек бегает на двух беговых дорожках одновременно, как можно кататься на беговой дорожке на велосипеде, как выглядит бег на беговой дорожке внутри прозрачного шара и еще некоторые лайфхаки, которые нашли в интернете.

Напомним, ранее блогеры показали на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: эксперименты, видео
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