ZTE выпустила игровой смартфон с рекордной частотой экрана

Смартфон работает на топовом процессоре.

REDMAGIC, суббренд ZTE, выпустил еще один игровой смартфон в Китае. Новая модель под названием REDMAGIC 6S Pro - это слегка обновленная версия RedMagic 6 Pro, выпущенная ранее в этом году. Компания также анонсировала новые бюджетные умные часы, получившие название REDMAGIC Watch Vitality Edition, и другие аксессуары. Давайте посмотрим, что может предложить этот новый телефон.

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REDMAGIC 6S Pro практически идентична старой RedMagic 6 Pro с точки зрения возможностей. Между ними есть лишь несколько отличий. В новом телефоне используется чипсет Qualcomm Snapdragon 888+ вместо обычного Snapdragon 888. Кроме того, помимо двух сенсорных датчиков на задней панели, обновлено программное обеспечение устройства, система охлаждения и высокая частота дискретизации.

На передней панели телефона установлен 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 165 Гц и частотой дискретизации касания 720 Гц. Экран имеет контрастность 1000000: 1 и датчик отпечатков пальцев под дисплеем с поддержкой мониторинга сердечного ритма. Этот экран, сертифицированный SGS (с низким размытием / синим светом), также поддерживает регулировку яркости по постоянному току.

REDMAGIC 6S Pro ZTE

Как упоминалось ранее, на этом смартфоне работает SoC Qualcomm Snapdragon 888+ . Процессор работает в паре с двухканальной оперативной памятью LPDDR5 объемом до 18 ГБ и хранилищем UFS 3.1 объемом до 512 ГБ. Чтобы снизить температуру, устройство использует многомерную систему охлаждения ICE7.0, состоящую из композитного графена, алюминиевой средней рамы, вентилятора 20000 об / мин с подсветкой RGB, радиатора VC, геля для теплопроводности и многого другого.

Как и в любом другом игровом смартфоне, камеры в нем тоже посредственные, по крайней мере, на бумаге. Он имеет ту же настройку с тройной задней камерой 64 МП (широкий) + 8 МП (сверхширокий) + 2 МП (макро) и фронтальную камеру на 8 МП, как и его предшественник.

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Что касается подключения, телефон поддерживает две SIM-карты, 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.1, NFC, GNSS (GPS, BeiDou, ГЛОНАСС), USB 3.0 Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. В нем есть все необходимые датчики, такие как акселерометр, датчик приближения, компас, датчик внешней освещенности и гироскоп.

Телефон работает под управлением новой ОС REDMAGIC OS 4.5 на основе пользовательского интерфейса nubia с Android 11 в качестве базового уровня. Программное обеспечение поставляется с новыми и улучшенными функциями, такими как REDMAGIC Projection (проводной / беспроводной вывод на дисплей), Super Base (игровая библиотека и новый виртуальный помощник) и Game Assistant (игровые настройки). Также есть новые пользовательские темы, основанные на таких играх, как Honor of Kings и Game for Peace.

REDMAGIC 6S Pro ZTE

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Другие особенности REDGMAGIC 6S Pro включают в себя двойные стереодинамики с поддержкой DTS: X Ultra, емкостные наплечные кнопки, аккумулятор на 4500 мАч и быструю зарядку на 120 Вт. Наконец, что не менее важно, он имеет размеры 169,86 x 77,19 x 9,5 мм и вес 215 г.

REDMAGIC 6S Pro доступен в трех цветовых вариантах: Shining Black, Star White и Transparent Edition. Черный цвет представлен как в вариантах с 8 ГБ, так и с 12 ГБ ОЗУ, в то время как белый цвет ограничен до 12 ГБ. В то время как прозрачную модель можно купить в версиях с 12 ГБ, 16 ГБ ОЗУ или 18 ГБ. Кроме того, есть также пакет Tencent Games Battlefield Camouflage Limited Edition с некоторыми аксессуарами.

REDMAGIC 6S Pro ZTE

При этом REDMAGIC 6S Pro будет продаваться в Китае по следующим ценам.

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Сияющий черный / звездно-белый

8 ГБ + 128 ГБ - 3999 иен (619 долларов)

12 ГБ + 128 ГБ - 4399 иен (681 доллар США)

12 ГБ + 256 ГБ - 4799 иен (743 доллара)

Прозрачное издание

12 ГБ + 128 ГБ - 4499 иен (697 долларов США)

12 ГБ + 256 ГБ - 4899 иен (759 долларов)

16 ГБ + 256 ГБ - 5399 иен (836 долларов)

18 ГБ + 512 ГБ - 6399 иен (991 доллар США)

Ограниченная серия Tencent Games Battlefield Camouflage

18 ГБ + 512 ГБ + аксессуары - 6 999 иен (1084 доллара США)

Телефон уже выставлен на предварительный заказ в Китае. Первые продажи устройства запланированы на 9 сентября.

Как и RedMagic 6 Pro, REGMAGIC 6S Pro, скорее всего, получит глобальный запуск в ближайшие дни.

Напомним, ранее сообщалось, что ZTE создает свой вариант гибкого смартфона.