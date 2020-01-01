Миллиардер вынашивает амбициозный план по созданию нового города в США

Американский предприниматель Марк Лор раскрыл невероятно амбициозный план по созданию нового города с нуля в Соединенных Штатах.

Проект под названием Telosa разработан Bjarke Ingels Group (BIG) и, если он будет построен, что на данном этапе никоим образом не известно, будет расположен на незанятом участке где-нибудь в США, и первые жители переедут туда к 2030 году.

Лор, бывший банкир и успешный бизнесмен, наиболее известный тем, что несколько лет назад продал свой сайт электронной коммерции Jet.com компании Walmart за 3,3 миллиарда долларов США, настаивает на том, что город не будет утопическим по своей природе, хотя его предложение действительно напоминает более ранние эксперименты европейских поселенцев в США в утопических городах.

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“Капитализм был невероятной экономической моделью, но у него есть существенные недостатки, особенно в отношении неравенства доходов и благосостояния“, - говорит Лор. “Многие из этих недостатков являются результатом модели владения землей, на которой была построена Америка. Есть конечное количество земли, и эта земля была заявлена ​​несколько поколений назад - были созданы сообщества, налоговые доллары использовались для инвестирования в землю, и, следовательно, земля со временем росла в цене, поскольку землевладельцам не приходилось ничего производить или рисковать. Земля могла бы превратиться из бесплодной пустыни в современный город стоимостью в миллиарды (или даже триллионы!)“.

Телоса будет организована вокруг пешеходов и велосипедистов, но также будет включать медленно движущиеся автономные транспортные средства Bucharest Studio

Реакция Лора на это - то, что он называет Эквитизмом, который в данном случае будет включать в себя приобретение огромного участка земли размером примерно 60 700 га, который будет передан в благотворительный фонд. Это позволило бы демократическим путем управлять доходами от аренды земли и прироста стоимости земли для поддержки городских служб, образования, здравоохранения и т. д. без повышения налогов.

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Детали все еще очень легкие на этом раннем этапе, однако на рендерах изображен идиллический город с фермами и зелеными зданиями, которые могут похвастаться энергоэффективными конструктивными особенностями, такими как солнечные батареи и сбор дождевой воды. Большая башня под названием Equitism Tower вырастет из центрального парка, а также объединит много зелени. Пешеходы будут в приоритете по всему городу, при этом транспорт будет состоять из велосипедистов, тихоходных автономных автомобилей, того, что выглядит как подвесной монорельс и, возможно, даже воздушного такси eVTOL.

Идея состоит в том, чтобы построить город поэтапно. Начальный этап будет стоить более 25 миллиардов долларов и будет состоять из участка площадью 1500 акров (607 гектаров), на котором проживает 50 000 жителей, а затем вырастет в размерах и будет стоить более 5 миллионов жителей и 400 миллиардов долларов в течение следующих десятилетий. Ожидается, что финансирование будет поступать из различных источников, включая частных инвесторов, филантропов, федеральные и государственные гранты и субсидии.

Вид сверху на Телосу Bucharest Studio

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Местоположение еще не выбрано, хотя Невада, Юта, Айдахо, Аризона, Техас и Аппалачский регион названы лидерами - одна из ключевых проблем будет заключаться в том, что здесь есть природные ресурсы, такие как вода, что является серьезной проблемой в некоторых штатах США.

Сказать, что Telosa будет трудно реализовать, мягко говоря, и потенциальные ловушки - и критика (особенно в отношении окружающей среды) - значительны. Тем не менее, это определенно стоит посмотреть. Это также не без недавнего прецедента. Билл Гейтс ранее заявлял о планах построить город, а принц Чарльз успешно построил город в Англии.

Напомним, ранее сообщалось, что Саудовская Аравия хочет построить в пустыне город-линию длиной 170 км.