Тренды YouTube: Кто сверху 2021 и Украина — Франция. Обзор матча
Хто зверху? 2021 – Выпуск 2 от 02.09.2021
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В команде Леси Никитюк играют TAYANNA, Ирина Сопонару и Анастасия Оруджова. В состав мужской сборной войдут Валентин Михиенко, Василий Байдак и Антон Савлепов. Смогут ли команды честно играть друг против друга? Ожесточенное противостояние мужчин против женщин смотри онлайн в шоу Нового канала Хто зверху? 2021 выпуск 2.
Украина — Франция. Обзор матча / Аутсайдер не удивил
В матче отбора к Чемпионату мира 2022 сборные Украины и Франции сыграли вничью. Поединок завершился со счетом 1:1.
Напомним, ранее в тренды попали Юрий Лоза х Андрей Бебуришвили и Украина против Филиппин.
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