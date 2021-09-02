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Тренды YouTube: Кто сверху 2021 и Украина — Франция. Обзор матча

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В тренде - спорт и развлекательное телешоу.

Хто зверху? 2021 – Выпуск 2 от 02.09.2021

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В команде Леси Никитюк играют TAYANNA, Ирина Сопонару и Анастасия Оруджова. В состав мужской сборной войдут Валентин Михиенко, Василий Байдак и Антон Савлепов. Смогут ли команды честно играть друг против друга? Ожесточенное противостояние мужчин против женщин смотри онлайн в шоу Нового канала Хто зверху? 2021 выпуск 2.

Украина — Франция. Обзор матча / Аутсайдер не удивил

В матче отбора к Чемпионату мира 2022 сборные Украины и Франции сыграли вничью. Поединок завершился со счетом 1:1.

Напомним, ранее в тренды попали Юрий Лоза х Андрей Бебуришвили и Украина против Филиппин.

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Теги: тренды YouTube, видео
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