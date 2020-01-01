Миллиардер Ричард Брэнсон мог разбиться во время полета в космос

В Virgin Galactic это опровергают.

Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон парит в невесомости во время запуска Unity 22 на SpaceShipTwo VSS Unity 11 июля 2021 года Virgin Galactic

Когда основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон стал первым миллиардером, который полетел в космос со своей собственной компанией 11 июля, он также мог быть близок к тому, чтобы стать первым миллиардером, разбившимся во время космического полета, согласно отчету The New Yorker. Но Virgin Galactic оспаривает это утверждение, утверждая, что никому не угрожала опасность.

Читай также: Ричард Брэнсон: Я не пытался перегнать Джеффа Безоса в космосе

В ходе миссии под названием Unity 22 Брэнсон и еще четыре пассажира полетели в космос на космическом самолете VSS Unity компании Virgin Galactic SpaceShipTwo, который пилотировали опытные пилоты компании Дэйв Маккей и Майк Масуччи. После того, как самолет-носитель под названием WhiteKnightTwo поднял VSS Unity на высоту 15 000 метров, космический самолет отделился от своего базового корабля и зажег ракетные двигатели, отправив корабль на высоту 86 км над поверхностью Земли, где экипаж испытал около четырех минут невесомости перед тем, как отправиться обратно на Землю в планирующем полете.

Примерно через минуту после запуска двигателя VSS Unity на консоли космического самолета загорелась желтая сигнальная лампа, указывающая на то, что корабль отклонился от курса. "Свет был предупреждением для пилотов о том, что их траектория полета слишком пологая, а нос корабля недостаточно вертикален", - говорится в отчете писателя Николаса Шмидла в газете New Yorker . "Если они не исправят это, они рискуют совершить опасную аварийную посадку в пустыне при спуске".

Отчет New Yorker основан на интервью с восемью неназванными официальными лицами Virgin Galactic, которые "осведомлены о программе", говорится в сообщении.

В заявлении, отправленном на сайт Space.com по электронной почте, представители Virgin Galactic заявили: "Мы оспариваем вводящие в заблуждение характеристики и выводы в статье New Yorker", добавив, что "безопасность нашего экипажа и пассажиров является главным приоритетом Virgin Galactic. Весь наш подход к космическим полетам руководствуется фундаментальной приверженностью безопасности на всех уровнях, включая нашу систему космических полетов, нашу программу испытательных полетов и наш строгий протокол обучения пилотов".

Читай также: Миллиардер из Британии опустится в Марианскую впадину

Всего за несколько секунд до того, как двигатель продолжил работать в течение минуты, на консоли загорелась еще одна сигнальная лампа - на этот раз красный свет, указывающий на так называемое "предупреждение о входе в глиссаду". Этот термин относится к конусной траектории VSS Unity во время его планирующего полета обратно на Землю, а красный предупреждающий свет "должен напугать вас до чертиков".

Поскольку VSS Unity снижался под неправильным углом, он отклонился за пределы этого конуса и за пределы своего разрешенного воздушного пространства, что могло подвергнуть его риску аварийной посадки или даже столкновения с другим самолетом. Представители Virgin Galactic сообщили The New Yorker, что VSS Unity на самом деле "отклонилась от разрешений службы управления воздушным движением" на 1 минуту 41 секунду и что "расследование продолжается".

Однако аппарат "не вылетал за боковые границы защищенного воздушного пространства", - сказал представитель Virgin Galactic. "В результате корректировки траектории полет действительно опустился ниже высоты воздушного пространства, которое защищено для миссий Virgin Galactic на короткое расстояние и время (1 минута и 41 секунда), прежде чем снова войти в ограниченное воздушное пространство, которое полностью защищено до земля для миссий Virgin Galactic".

"Ни разу корабль не пролетал над какими-либо населенными пунктами и не создавал опасности для населения", - добавил пресс-секретарь.

Читай также: Миллиардер Брэнсон первым полетит в космос, мэр Днепра - 146-й

В то время как несколько источников в компании сообщили The New Yorker, что самым безопасным способом действий было бы прервать миссию - выключить двигатели и вернуться на Землю до достижения максимальной запланированной высоты. Но один представитель Virgin Galactic не согласился с тем, что прерывание операции было самым безопасным вариантом, говорится в отчете.

Прекращения полета не было, и, к счастью, опытные пилоты VSS Unity смогли безопасно доставить пассажиров обратно, и космический самолет вернулся на Землю, совершив плавную посадку в стиле космического челнока в космодроме Америка в Нью-Мексико. .

Компания планирует запустить свою следующую миссию SpaceShipTwo в конце сентября, на этот раз с экипажем ВВС Италии в суборбитальный космос. После этого полета Virgin Galactic планирует на восемь месяцев заземлить свой базовый корабль VMS Eve для "усовершенствований", как объявила компания в прошлом месяце.

Напомним, ранее сообщалось, что Virgin Galactic запустила Ричарда Брэнсона в космос.