Ракета Firefly Alpha взорвалась через две минуты после старта

Компания Firefly Aerospace сообщила, что ее первая ракета Alpha вышла из строя, когда один из двигателей первой ступени отключился через несколько секунд после старта.

Firefly опубликовала видео запуска 2 сентября с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, который закончился, когда ракета вышла из-под контроля примерно через две с половиной минуты после старта. Space Launch Delta 30, которая управляет полигоном в Ванденберге, затем уничтожила ракету, используя свою систему прекращения полета.

В описании к видео Firefly сказал, что один из четырех двигателей Reaver на первой ступени ракеты, обозначенный как двигатель 2, отключился через 15 секунд полета. "Это была остановка без происшествий - двигатель не вышел из строя - главные клапаны топлива на двигателе просто закрылись, и тяга от двигателя 2 прекратилась", - заявили в компании.

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Ракета продолжала подниматься на оставшихся трех двигателях, но с уменьшенной тягой. Это могло бы объяснить очевидную недостаточную производительность в полете: согласно заявлению компании, ракета должна была достичь 1 Маха за 67 секунд полета, но диспетчеры запуска не сообщили, что ракета достигла этих показателей, пока не прошло 2 минуты и 20 секунд после старта.

Firefly отметил, что "из-за отсутствия тяги у 1 из 4 двигателей скорость набора высоты была низкой, и транспортному средству было сложно сохранять управляемость без изменения вектора тяги двигателя 2". Транспортное средство могло оставаться устойчивым при движении на дозвуковых скоростях, но как только оно стало околозвуковым, "управление вектором тяги с тремя двигателями оказалось недостаточным, и транспортное средство вышло из-под контроля".

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На видео было видно, что ракета падала около 10 секунд, прежде чем система прекращения полета уничтожила ее. Обтекатель полезной нагрузки корабля оборвался, когда началось вращение, но в остальном ракета осталась неповрежденной, ее оставшиеся двигатели продолжали работать, пока не сработала система прекращения полета.

Компания подчеркнула перед полетом, что запуск был прежде всего испытательным полетом с небольшим количеством полезных грузов. "Это летные испытания, поэтому получение данных - это успех", - сказал Том Маркусик, исполнительный директор Firefly, в интервью за день до запуска. "Чем больше данных мы получим, тем лучше".

"Firefly начала тщательное расследование аномалий, чтобы понять, почему двигатель 2 остановился раньше времени, и выявить любые другие соответствующие неожиданные события во время полета", - заявила компания. "В сотрудничестве с FAA и нашими партнерами в Space Launch Delta 30 мы вернемся, чтобы провести второй альфа-полет как можно скорее".

Напомним, ранее сообщалось, что компания украинского бизнесмена выбрала SpaceX для запуска на Луну.