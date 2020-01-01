Что способен уничтожить Киндер-сюрприз: Эксперименты
Сможет ли шоколадное яйцо повредить хоть что-то?
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Блогеры из It's Mamix продолжили свои эксперименты и сделали самую настоящую пушку, стреляющую огромными киндер-сюрпризами. Да, пушка, стреляющая шоколадными яйцами.
На что она способна? Как далеко она может стрелять? Сможет ли она пробить большой надувной шар? Или арбуз? Но самый главный вопрос - сможет ли она причинить какой-то урон автомобилю?
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.
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