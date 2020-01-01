Птицы в кадре: Названы победители премии Bird Photographer of the Year

В конкурсе участвуют только фотографии птиц.

Великолепный снимок дорожного бегуна, стоящего напротив пограничной стены между США и Мексикой, получил в этом году главный приз в конкурсе “Птичий фотограф года“. Конкурс - один из крупнейших в мире, посвященный исключительно фотографии птиц.

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Конкурс проводится в восьми различных номинациях, в том числе “Портреты“, “Поведение птиц“, “Птицы в полете“ и “Черно-белые“. В этом году было подано более 22 000 работ, и все они боролись за денежный приз в размере 5 000 фунтов стерлингов (6 880 долларов США).

Некоммерческий конкурс предназначен для поддержки благотворительных организаций по охране птиц. В этом году на помощь “Птицам на грани пошло несколько тысяч долларов.

Фотография-победитель Алехандро Прието якобы выглядит очень политической, однако он указывает, что цель этого снимка - подчеркнуть угрозу биоразнообразию, которую эти структуры могут создать для мест обитания животных.

Абсолютный победитель. Большой дорожный бегун. Nikon D850 с объективом Nikkor 70–200 мм f / 2,8. Фокусное расстояние 112 мм, 1/320 секунды, f / 14, ISO 200 birdpoty.com

“Пограничная стена пересекает пустыни, горы и даже мангровые заросли“, - объясняет Прието. “Это не просто пустыня, это действительно очень биологическое разнообразие: стена угрожает более чем 1500 видам животных и растений. Я наблюдал, как много разных животных достигали стены, прежде чем повернуться и направиться назад“.

Еще одним ярким событием является снимок индийского фотографа Мусама Рэя, на котором малиновая солнечная птица купается в цветочной ванне. Рэй сделал этот снимок ранним вечером и был удивлен, увидев, что птица так полностью погрузилась в воду.

Золото - поведение птиц. Цветочная ванна . Малиновая солнечная птица. Nikon D500 с Nikkor 300mm f / 4 и телеконвертером 1,4x. Фокусное расстояние 420 мм, 1/4 000 секунды, f / 7,1, ISO 1600 birdpoty.com

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“… Это был уникальный опыт - увидеть эту солнечную птицу, погружающуюся вверх ногами в воду, содержащуюся в лепестке декоративного цветка, как женщина в ванне», - говорит Рэй. «Ее расслабленные и снисходительные манеры, освещенные сиянием заката, были действительно зрелищем“.

Бронза - Портрет. Ночной охотник. Серая неясыть. Canon EOS-1D X Mark II с объективом Canon 200–400 мм f / 4. Фокусное расстояние 300 мм, 1/160 секунды, f / 4, ISO 3200 birdpoty.com

Другие основные моменты включают потрясающий портрет зловещей совы, сюрреалистическую перспективу огромной стаи птиц и невероятный вид пингвина, отраженного на мокром песчаном пляже.

Просмотрите нашу галерею, чтобы увидеть больше ярких моментов из впечатляющей подборки этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что названы лучшие фото конкурса Sony World Photography Awards.