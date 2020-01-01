Xiaomi CyberDog будет продаваться ​​магазинах Mi Home

Пока только в 100 магазинах Китая.

Xiaomi представила нового робота CyberDog пару недель назад во время презентации продукта. 1 сентября компания официально объявила, что продемонстрирует четвероногого робота в более чем 100 магазинах Mi Home по всему Китаю.

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Китайский технологический гигант поделился новостью о CyberDog в аккаунте Mi Home Weibo с помощью постеров с изображениями. Глядя на эти рекламные плакаты, становится ясно, что компания стремится в первую очередь представить свой продукт в таких областях, как столицы провинций и муниципалитеты Китая. Для тех, кто не знает, CyberDog - это четвероногий робот, вдохновленный биологией, работающий на суперкомпьютере NVIDIA Jetson Xavier NX AI для встраиваемых и периферийных систем в паре с 128 ГБ SSD-накопителя.

Кроме того, новый робот также имеет ряд камер, микрофонов и датчиков на голове робота, что дает ему возможности пространственного восприятия, сравнимые с человеческим глазом. Сюда входят камеры с искусственным интеллектом, сверхширокоугольные бинокулярные камеры и модуль камеры глубины Intel RealSense D450, который позволяет ему избегать препятствий во время движения. Он даже поддерживает отображение SLAM и автоматическое отслеживание.

CyberDog от Xiaomi weibo

В то время как аналогичный четвероногий робот под названием Spot от Boston Dynamic продается за колоссальные 74 500 долларов США, Xiaomi предлагает своего робота всего за 9 999 юаней (примерно 1540 долларов США). Другими словами, это делает этот продукт значительно более доступным, чем робот американского производства.

Напомним, ранее сообщалось, что робособака от Xiaomi выглядит довольно круто, но немного жутко.