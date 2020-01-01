Samsung показал рабочий прототип складного дисплея

Хотя видео, выпущенное Samsung Display, не показывает складывание и раскладывание OLED-панели, оно показывает, что экран включен и проходит через демонстрационные экраны.

Еще в мае на Display Week 2021 компания Samsung Display представила очень краткий обзор прототипа, над которым она работает. Фактически всего одна фотография. Теперь этот концепт был представлен на выставке iMiD 2021 .

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Samsung выпустила первый гибкий телефон Fold в 2019 году, который предлагал пользователям одновременно пользоваться смартфоном и мини-планшетом. Этот телефон был обновлен в следующем году, с улучшенным одиночным шарниром, улучшенным основным дисплеем и обновленными внутренними компонентами. Между тем, в 2020 году появилась и раскладушка.

После запуска в начале этого месяца последнего поколения Z Fold и Z Flip, Samsung Display демонстрирует то, что может быть дальше - концепцию двойного шарнира, которая “может складываться как внутрь, так и наружу“.

Однако на видео ниже не показаны эти два шарнира в действии, вместо этого основное внимание уделяется демонстрации функциональности, которую пользователи могут ожидать от 7,2-дюймового развернутого OLED-экрана. Три отдельные области отображения, конечно, можно использовать как один большой экран в раскрытом состоянии или можно разделить на зоны для многозадачности.

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Samsung Display также продемонстрировал динамик для потоковой передачи, завернутый в 12,4-дюймовый гибкий OLED-экран, где этот дисплей разворачивается для создания большой, хотя и с небольшой выпуклой изогнутой областью просмотра при нажатии кнопки в сопутствующем приложении. Также был представлен тест на долговечность складного OLED-экрана, в ходе которого дисплей выдержал 30 000 повторных складок при температурах до -20 ° C.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung показал складные экраны будущего.