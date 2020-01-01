Белая память для геймеров: Обзор IRDM PRO DDR4 8GB
GOODRAM - это торговая марка устройств хранения и памяти, производимая польской компанией Wilk Elektrnik. Торговая марка GOODRAM существует с 2003 года и используется для мобильных хранилищ, таких как твердотельные накопители и USB-накопители, а также для оперативной памяти. Они предлагают продукты для потребителей и решения для промышленности. Кроме того, у них есть собственный отдел исследований и разработок и процедуры контроля качества, поэтому продукция является инновационной и надежной.
Для этого обзора компания GOODRAM предоставила нам планку на 8 ГБ: IRP-W4000D4V64L18S/ 8G.
Характеристики
- Производитель: Goodram
- Линейка: IRDM PRO
- Модельный номер: IRP-W4000D4V64L18S/8G
- Тип памяти: DDR4
- Объем памяти: 8 Гб
- Частота: 4000 МГц
- Тайминги: 18-22-22-42-2T
- Напряжение: 1.40 В
- Профиль XMP: 4000 МГц (18-22-22-42-2T, 1.40 В)
- Профиль JEDEC: 2666 МГц (19-19-19-43-2T, 1.20 В)
- Охлаждение: радиаторы
- Гарантия: пожизненная
Дизайн и распаковка
Распаковка очень простая: снял наклейку, раскрыл пластиковую упаковку. На самой упаковке есть наклейка с краткими характеристикам и логотипом IRDM.
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В целом мы вполне довольны внешним видом IRDM PRO. Дизайн элегантен, но выглядит роскошно с зеркальным лого по центру. Планки RAM выполнены из белой печатной платы с белым радиатором. Радиатор выполнен из алюминия с матовым покрытием. Логотип IRDM размещен как спереди, так и сзади. В правом нижнем углу скромненько расположилась надпись “IRDM PRO by GOODRAM“.
GOODRAM IRDM PRO DDR4 был разработан для геймеров и более профессиональных пользователей. Модули выполнены из микросхем памяти и 8-слойной печатной платы. Вокруг - радиаторы с зеркальными вставками.
Память доступна в одном цвете и представлена в четырех вариантах. Одна планка 8 ГБ или 16 ГБ или две планки 8 ГБ или 16 ГБ, но все коды продуктов начинаются с IRP-4000D4V64L18S. Все эти планки RAM имеют тактовую частоту 4000 МГц и тайминги 18-22-22. Стоит упомянуть, что GOODRAM дает пожизненную гарантию на эту память.
Тестирование
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Тестовая установка состоит из компьютера на Windows 10 Pro с твердотельным накопителем NVMe.
- 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3700X (16 процессоров), ~ 3,6 ГГц
- 8 ГБ ОЗУ
- Radeon RX 580 Series, 4273 МБ
Для многих потенциальных покупателей оперативной памяти важно знать, какого происхождения чипы. Это связано с тем, что затем они часто могут определить потенциал разгона, чтобы получить максимальную отдачу от планок оперативной памяти. Мы сами не разгоняли оперативную память, кроме использования настройки XMP.
GOODRAM не раскрывает данные в программном обеспечении, хотя сама компания утверждает, что использует компоненты DRAM с сортировкой премиум-класса.
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Для тестов мы использовали Aida 64. И в играх память наглядно продемонстрировала рост FPS. Активация XMP профиля показало рост кадров в секунду. А разгон до 4133 позволил получить еще больше кадров.
Но стоит учитывать, что скорость добавляется там, где используются ресурсы памяти. В приложениях, где преобладает видеокарта, мы практически не видим прироста производительности.
Выводы
Как вы прочитали в этом обзоре, оперативная память GOODRAM IRDM PRO DDR4 является хорошим выбором, когда речь идет о оперативной памяти. На практике память с частотой 4000 МГц работает примерно на 10 процентов лучше, чем память с частотой 3200 МГц.
Производительность GOODRAM IRDM PRO DDR4 очень хорошая. Учитывая ее стоимость, заточенность под игры и пожизненную гарантию, это отличный повод для покупки.
Напомним, ранее мы делали обзор накопителя GOODRAM SSD IRDM M.2 512 Гб.
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