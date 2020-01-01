Белая память для геймеров: Обзор IRDM PRO DDR4 8GB

К нам на обзор попал модуль памяти от IRDM PRO - суббренда GOODRAM.

GOODRAM - это торговая марка устройств хранения и памяти, производимая польской компанией Wilk Elektrnik. Торговая марка GOODRAM существует с 2003 года и используется для мобильных хранилищ, таких как твердотельные накопители и USB-накопители, а также для оперативной памяти. Они предлагают продукты для потребителей и решения для промышленности. Кроме того, у них есть собственный отдел исследований и разработок и процедуры контроля качества, поэтому продукция является инновационной и надежной.

Обзор памяти IRDM PRO DDR4 8GB

Для этого обзора компания GOODRAM предоставила нам планку на 8 ГБ: IRP-W4000D4V64L18S/ 8G.

Характеристики

Производитель: Goodram

Линейка: IRDM PRO

Модельный номер: IRP-W4000D4V64L18S/8G

Тип памяти: DDR4

Объем памяти: 8 Гб

Частота: 4000 МГц

Тайминги: 18-22-22-42-2T

Напряжение: 1.40 В

Профиль XMP: 4000 МГц (18-22-22-42-2T, 1.40 В)

Профиль JEDEC: 2666 МГц (19-19-19-43-2T, 1.20 В)

Охлаждение: радиаторы

Гарантия: пожизненная

Дизайн и распаковка

Обзор памяти IRDM PRO DDR4 8GB

Распаковка очень простая: снял наклейку, раскрыл пластиковую упаковку. На самой упаковке есть наклейка с краткими характеристикам и логотипом IRDM.

Обзор памяти IRDM PRO DDR4 8GB

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В целом мы вполне довольны внешним видом IRDM PRO. Дизайн элегантен, но выглядит роскошно с зеркальным лого по центру. Планки RAM выполнены из белой печатной платы с белым радиатором. Радиатор выполнен из алюминия с матовым покрытием. Логотип IRDM размещен как спереди, так и сзади. В правом нижнем углу скромненько расположилась надпись “IRDM PRO by GOODRAM“.

Обзор памяти IRDM PRO DDR4 8GB

GOODRAM IRDM PRO DDR4 был разработан для геймеров и более профессиональных пользователей. Модули выполнены из микросхем памяти и 8-слойной печатной платы. Вокруг - радиаторы с зеркальными вставками.

Обзор памяти IRDM PRO DDR4 8GB

Память доступна в одном цвете и представлена ​​в четырех вариантах. Одна планка 8 ГБ или 16 ГБ или две планки 8 ГБ или 16 ГБ, но все коды продуктов начинаются с IRP-4000D4V64L18S. Все эти планки RAM имеют тактовую частоту 4000 МГц и тайминги 18-22-22. Стоит упомянуть, что GOODRAM дает пожизненную гарантию на эту память.

Тестирование

Обзор памяти IRDM PRO DDR4 8GB

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Тестовая установка состоит из компьютера на Windows 10 Pro с твердотельным накопителем NVMe.

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Для многих потенциальных покупателей оперативной памяти важно знать, какого происхождения чипы. Это связано с тем, что затем они часто могут определить потенциал разгона, чтобы получить максимальную отдачу от планок оперативной памяти. Мы сами не разгоняли оперативную память, кроме использования настройки XMP.

Обзор памяти IRDM PRO DDR4 8GB

GOODRAM не раскрывает данные в программном обеспечении, хотя сама компания утверждает, что использует компоненты DRAM с сортировкой премиум-класса.

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Для тестов мы использовали Aida 64. И в играх память наглядно продемонстрировала рост FPS. Активация XMP профиля показало рост кадров в секунду. А разгон до 4133 позволил получить еще больше кадров.

Но стоит учитывать, что скорость добавляется там, где используются ресурсы памяти. В приложениях, где преобладает видеокарта, мы практически не видим прироста производительности.

Выводы

Как вы прочитали в этом обзоре, оперативная память GOODRAM IRDM PRO DDR4 является хорошим выбором, когда речь идет о оперативной памяти. На практике память с частотой 4000 МГц работает примерно на 10 процентов лучше, чем память с частотой 3200 МГц.

Обзор памяти IRDM PRO DDR4 8GB

Производительность GOODRAM IRDM PRO DDR4 очень хорошая. Учитывая ее стоимость, заточенность под игры и пожизненную гарантию, это отличный повод для покупки.

Напомним, ранее мы делали обзор накопителя GOODRAM SSD IRDM M.2 512 Гб.