Сверло, которое плавит металл: Эксперименты
Как можно расплавить металл без огня?
Читай также: Искусственный желудок в банке: Эксперимент
В этом видео блогер Суперкрастан протестирует сверло, которое плавит металл! Звучит диковинно, но на самом деле термосверление - это вполне обычный слесарный процесс. О котором сегодня как раз и пойдет речь.
Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил