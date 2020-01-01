Сверло, которое плавит металл: Эксперименты

Как можно расплавить металл без огня?

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В этом видео блогер Суперкрастан протестирует сверло, которое плавит металл! Звучит диковинно, но на самом деле термосверление - это вполне обычный слесарный процесс. О котором сегодня как раз и пойдет речь.

Напомним, ранее блогеры показали, как сделать цемент из камней.