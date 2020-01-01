SpaceX Dragon пристыковался к МКС ко дню рождения женщины-астронавта

"Никто раньше не присылал мне космический корабль на день рождения", - заявила астронавт.

Грузовой корабль Dragon от SpaceX прибыл на Международную космическую станцию (МКС) в понедельник (30 августа), чтобы доставить экспериментальную роботизированную руку и множество другого исследовательского оборудования и материалов как раз к дню рождения одного астронавта.

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"Поздравления командам NASA и SpaceX и большое спасибо. Никто никогда раньше не присылал мне космический корабль на мой день рождения", - сказала по радио астронавт NASA Меган МакАртур сразу после стыковки. Ей исполнилось 50 лет.

"Это отличный подарок на день рождения", - ответила служба управления полетами NASA в Хьюстоне.

30 августа в 17:30 по Киеву Dragon стыковался с модулем "Гармония", завершив 32-часовую орбитальную погоню. В то время станция и Dragon плыли на высоте 425 километров над Западной Австралией.

Dragon запустили на ракете SpaceX Falcon 9 рано утром в воскресенье (29 августа), начав 23-ю миссию компании по пополнению запасов роботов в орбитальную лабораторию NASA. Dragon без экипажа доставил более 2200 кг материалов и научных экспериментов, в том числе новый сверхмощный робот-манипулятор, который пройдет испытание на микрогравитацию в орбитальной лаборатории.

В другом эксперименте будет проверяться, как крошечный имплант, доставляющий лекарство, работает в условиях микрогравитации, а еще один эксперимент будет измерять реакцию различных материалов на космическую среду.

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Сейчас на МКС припаркованы два "Дракона": недавно прибывшая грузовая капсула и вариант с экипажем, который в апреле доставил в орбитальную лабораторию астронавтов NASA МакАртура и Шейна Кимбро, японского космического летчика Акихико Хошиде и Томаса Песке из Европейского космического агентства.

Эти четыре астронавта должны вернуться на Землю в ноябре, в то время как их товарищи по экипажу (астронавт Марк Ванде Хей и российские космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий) останутся на борту, чтобы продолжить свою миссию. Грузовой Dragon спустится раньше. По словам представителей NASA, на МКС планируется провести около месяца.

Обе версии "Дракона" выживают при входе в атмосферу, приводясь к океану под парашютами. Эта возможность отделяет Dragon от других действующих в настоящее время грузовых кораблей, которые сгорают в атмосфере Земли, когда их миссии выполнены.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA отправит на МКС роботов-пчел.