Европейское космическое агентство получило рекордное количество заявок в астронавты

ЕКА просит потерпеть более 23 тысяч подающих надежды космонавтов.

Тысячам потенциальных космических путешественников, надеющихся стать одними из следующего поколения астронавтов, которые будут летать с Европейским космическим агентством (ЕКА), придется подождать, по крайней мере, до ноября, чтобы узнать, получили ли они одобрение, заявили представители агентства. Заявки на отряд астронавтов ЕКА и новую программу для "парастронавтов" с ограниченными физическими возможностями были закрыты 18 июня, но потенциальных кандидатов просят проявить терпение, поскольку количество претендентов сильно превысило первоначальные ожидания космического агентства.

Читай также: Европейское космическое агентство начало борьбу с космическим мусором

"В ЕКА мы твердо убеждены, что каждое приложение должно получать то внимание, которого оно заслуживает. При большом количестве соискателей это просто занимает больше времени, чем первоначально предполагалось", - сказал Гийом Вертс, глава отдела космической медицины Европейского центра астронавтов ЕКА. , говорится в сообщении .

"По завершении этапа предварительной проверки мы обнаружили, что некоторые заявки не соответствуют требованиям, изложенным в соответствующей документации, и эти заявители были немедленно уведомлены", - говорится в заявлении Антонеллы Коста, бизнес-партнер по персоналу EКA. "Однако более 80% всех оставшихся приемлемых заявок все еще находятся на рассмотрении".

Хотя точная дата уведомления о результатах подачи заявок не установлена, по оценкам ЕКА, заявители будут проинформированы не позднее конца ноября.

"Если вы еще не были приглашены, это не обязательно означает, что ваша заявка не рассматривается. Мы просим вас проявить терпение, пока мы обрабатываем заявки и рассылаем эти приглашения", - добавил Коста.

Читай также: Умер один из первых астронавтов, облетевших вокруг Луны

Из этих 23000 претендентов только 1500 кандидатов будут приглашены на второй этап процесса отбора, который включает в себя полный день тестирования в одном из офисов EКA в Европе. Однако из-за ограничений на поездки, связанных с COVID-19, кандидатов приглашают "постепенно" до конца года.

В целом, процесс отбора в качестве одного из астронавтов ЕКА состоит из шести ключевых этапов, которые предназначены для оценки когнитивных и физических способностей соискателей. После успешного прохождения первоначального отбора успешные кандидаты пройдут 3 этапа практического тестирования, а затем два раунда собеседований, прежде чем будут окончательно выбраны в качестве космонавтов - процесс, который завершится в середине-конце 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что американская астронавт пожаловалась на русский туалет на МКС.