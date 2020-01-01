Instagram ужесточает правила: Что изменится?

Теперь сервис будет требовать указывать вашу дату рождения.

Если вы не сообщили Instagram свой день рождения, сервис скоро начнет просить об этом гораздо чаще - и в конечном итоге вам потребуется использовать приложение. Instagram начал требовать, чтобы новые пользователи добавляли даты своего рождения в 2019 году, но если у вас была более старая учетная запись, можно было кататься без предоставления этой информации. Теперь кажется, что будет все труднее.

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Согласно пресс-релизу, Instagram спросит вас о вашем дне рождения, когда вы откроете приложение, если вы еще не добавили его в свой профиль. Вы сможете игнорировать это, но только до определенного момента - в конце концов, Instagram говорит, вам придется добавить свой день рождения, если вы хотите продолжать использовать приложение. Instagram также сообщает, что если у него нет указанного дня рождения, он попросит об этом, прежде чем показывать вам сообщения, отмеченные как конфиденциальные. В течение многих лет он размывал конфиденциальный контент, но теперь, если вы хотите его увидеть, ваш день рождения должен быть указан в Instagram.

Компания заявляет, что эти усилия являются частью ее работы по повышению безопасности платформы для молодежи. В мае компания официально объявила, что работает над версией Instagram для людей младше 13 лет - функцией, которая, очевидно, потребует, чтобы платформа знала возраст людей. Она также работала над другими средствами защиты по возрасту, например, чтобы взрослые не могли писать несовершеннолетним или делать учетные записи для людей младше 16 лет частными по умолчанию. На странице поддержки дня рождения Instagram также говорится, что он использует его для модерации рекламы. (Например, люди младше 21 года не увидят рекламу алкоголя.)

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Компания заявляет, что в будущем она будет использовать свой ИИ для определения возраста, чтобы выискивать людей, которые лгут о своем возрасте. В июле Facebook опубликовал в блоге сообщение об этой технологии, в котором говорилось, что он анализирует комментарии к вашим сообщениям о днях рождения Согласно пресс-релизу, если кто-то говорит, что он старше определенного возраста, например 13 или 18, но ИИ говорит иначе, Instagram попросит его подтвердить свой возраст, используя различные методы (хотя он не говорит точно, как это будет выглядеть).

Напомним, ранее сообщалось, что Instagram предупредит о просмотренных публикациях.