В ООН заявили о победе над этилированным бензином

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) заявила в понедельник, что использование этилированного бензина в мире искоренено, что станет важной вехой, которая предотвратит более 1,2 миллиона преждевременных смертей и спасет мировую экономику на сумму более 2,4 триллиона долларов США в год.

По словам ЮНЕП, спустя почти столетие после того, как врачи впервые предупредили о токсическом воздействии этилированного бензина, Алжир - последняя страна, использовавшая это топливо, - исчерпала свои запасы в прошлом месяце, назвав эту новость знаменательной победой в борьбе за более чистый воздух.

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"Успешное соблюдение запрета на этилированный бензин является важной вехой для глобального здоровья и окружающей среды", - сказала Ингер Андерсен, исполнительный директор ЮНЕП, штаб-квартира которой находится в Найроби.

Даже совсем недавно, два десятилетия назад, более 100 стран по всему миру все еще использовали этилированный бензин, несмотря на исследования, связывающие его с преждевременной смертью, плохим здоровьем и загрязнением почвы и воздуха.

Обеспокоенность возникла еще в 1924 году, когда десятки рабочих были госпитализированы, а пятеро объявлены мертвыми после судорог на нефтеперерабатывающем заводе, управляемом американским гигантом Standard Oil.

Тем не менее, до 1970-х годов почти весь бензин, продаваемый по всему миру, содержал свинец.

Когда ЮНЕП начала свою кампанию в 2002 году, многие крупные экономические державы уже прекратили использование топлива, включая США, Китай и Индию. Но ситуация в странах с низкими доходами оставалась ужасной.

К 2016 году, после того как Северная Корея, Мьянма и Афганистан перестали продавать этилированный бензин, лишь несколько стран все еще работали с заправочными станциями, поставляющими топливо, а Алжир, наконец, вслед за Ираком и Йеменом прекратил свою зависимость от загрязняющего вещества.

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В заявлении ЮНЕП говорится, что искоренение этилированного бензина "предотвратит более 1,2 миллиона преждевременных смертей в год, повысит IQ среди детей, сэкономит 2,44 триллиона долларов США (2,07 триллиона евро) для мировой экономики и снизит уровень преступности".

Агентство заявило, что сумма в долларах была получена в результате исследования 2010 года, проведенного учеными из Калифорнийского государственного университета в Нортридже.

Его главными факторами были улучшение здоровья для экономики в целом, более низкие медицинские расходы и снижение преступной активности - более высокий уровень преступности ранее был связан с воздействием этилированного топлива.

ЮНЕП предупредила, что использование ископаемого топлива в целом должно быть резко сокращено, чтобы предотвратить пугающие последствия изменения климата.

Гринпис назвал эту новость "празднованием конца одной токсичной эпохи".

"Это ясно показывает, что если мы сможем постепенно отказаться от одного из самых опасных загрязняющих видов топлива в 20-м веке, мы сможем полностью отказаться от всех видов ископаемого топлива", - сказал Тандил Чиняванху, сторонник климатической и энергетической кампании Greenpeace Africa.

"Правительства Африки не должны больше оправдывать индустрию ископаемого топлива", - добавила она.

В глобальном масштабе продажи автомобилей будут расти в геометрической прогрессии, особенно на развивающихся рынках.

"На транспортный сектор приходится почти четверть глобальных выбросов парниковых газов, связанных с энергетикой, и к 2050 году он должен вырасти до одной трети", - заявила ЮНЕП, добавив, что в ближайшие десятилетия на улицы выйдут 1,2 миллиарда новых автомобилей.

Сюда входят миллионы некачественных подержанных автомобилей, экспортированных из Европы, США и Японии в страны со средним и низким уровнем доходов.

"Это способствует потеплению планеты и загрязнению воздуха дорожным движением и неизбежно приводит к несчастным случаям", - заявили в глобальном органе.

Ранее в этом месяце сенсационный доклад Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) предупредил, что средняя температура Земли будет на 1,5 градуса Цельсия выше примерно к 2030 году по сравнению с доиндустриальными временами.