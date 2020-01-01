В iPhone 13 появится спутниковая связь

IPhone 13 может позволить пользователям отправлять текстовые сообщения и звонить без покрытия 4G и 5G.

До сентября осталось всего несколько дней, когда Apple, как ожидается, представит свою новую линейку iPhone 13. Однако аналитик Apple Минг-Чи Куо рассказал нам, чего мы можем ожидать: текстовые сообщения и звонки, даже если у вас нет покрытия 4G и 5G.

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Куо, давний и надежный источник функций Apple, заявил в записке для инвестора, увиденной MacRumors, что iPhone 13, как сообщается, будет оснащен оборудованием, которое может подключать спутники на низкой околоземной орбите. Утверждается, что рассматриваемое оборудование представляет собой специальный чип Qualcomm X60, поддерживающий спутниковую связь, говорится в сообщении. Это должно быть включено с определенными программными функциями.

Если вы помните, спутники LEO - это те же типы спутников, которые SpaceX использует для своего интернет-сервиса Starlink. Несмотря на этот факт, не похоже, что Apple будет сотрудничать со SpaceX в области спутниковой связи.

Согласно примечанию инвестора Куо, партнером компании, вероятно, будет поставщик услуг спутниковой связи Globalstar, который “с наибольшей вероятностью будет сотрудничать с Apple с точки зрения технологий и покрытия услуг“. Партнерство имело бы смысл, учитывая, что обе компании работают с Qualcomm. В феврале этого года Qualcomm интегрировала технологию Globalstar Band n53 в свой новый модем 5G X65.

Куо сказал, что для того, чтобы пользователи iPhone 13 могли воспользоваться преимуществами спутниковой связи, “самым простым сценарием“ было заставить операторов сети работать напрямую с Globalstar. Теоретически это избавит клиентов от необходимости доплачивать или заключать договор на обслуживание Globalstar где-либо еще.

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Хотя Куо сказал, что работа с сетевыми операторами была самым простым сценарием, неясно, действительно ли этот план окажется успешным или спутниковая связь будет бесплатной функцией. Кроме того, также неизвестно, будет ли это означать, что пользователи iPhone смогут использовать сервисы Apple, такие как iMessage и FaceTime, только когда они находятся вне диапазона 4G и 5G.

Куо отмечает, что, возможно, это не последний раз, когда мы видим спутниковую связь в продуктах Apple. Apple якобы планирует включить эту функцию в различные устройства, в том числе в гарнитуру смешанной реальности, электромобиль и другие аксессуары для Интернета вещей.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone лишится выемки над экраном только в 2023 году.