Можно ли опьянеть от чая: Эксперименты

Обладает ли чай опьяняющим свойством?

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Блогеры из GoldenBurst проверяли, можно ли опьянеть от кефира, от кваса. И сегодня они закончат свою трилогию самым интересным вопросом - дает ли чай какое-то опьянение? А в особенности тот самый китайский чай.

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно высокое напряжение.