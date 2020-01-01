Можно ли опьянеть от чая: Эксперименты
Обладает ли чай опьяняющим свойством?
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Блогеры из GoldenBurst проверяли, можно ли опьянеть от кефира, от кваса. И сегодня они закончат свою трилогию самым интересным вопросом - дает ли чай какое-то опьянение? А в особенности тот самый китайский чай.
Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно высокое напряжение.
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