Спутниковые фото показали последние эвакуации США из аэропорта Кабула
На изображениях со спутников, управляемых Maxar Technologies, показаны сцены из международного аэропорта имени Хамида Карзая с пятницы (27 августа), когда США приближаются 31 августа к крайнему сроку завершения своих усилий по эвакуации. Эти снимки были сделаны через день после того, как смертельный взрыв террориста-смертника унес жизни 170 мирных жителей и 13 военнослужащих США в аэропорту Abbey Gate. Некоторые черно-белые изображения были сняты спутником Maxar WorldView-1.
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"На взлетно-посадочной полосе можно увидеть людей, готовящихся погрузиться в транспортный самолет C-17, толпы остаются у северо-западных ворот в аэропорт, в то время как у других входных ворот присутствует гораздо меньше людей, чем в предыдущие дни", - написали представители Maxar в описании изображения.
Maxar сделал семь снимков эвакуации Кабула американскими военными во время двух проходов над Афганистаном в пятницу, один - в 10:15 по местному времени с помощью спутника, способного делать цветные изображения, а другой - с помощью WorldView-1 в 13:50 по местному времени. спутник, сделавший черно-белые снимки.
Спутниковые наблюдения приближаются к крайнему сроку, установленному администрацией Байдена на 31 августа для эвакуации тысяч американцев и афганских союзников, которые помогали силам США во время 20-летней войны, начавшейся после террористических атак 11 сентября 2001 г. .
По данным New York Times, по состоянию на утро воскресенья США перебросили по воздуху более 117 000 человек из Кабула с момента начала эвакуации в этом месяце после быстрого захвата Афганистаном талибами.
Напомним, ранее сообщалось, что застрявший в Суэцком канале контейнеровоз показали из космоса.
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