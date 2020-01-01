Спутниковые фото показали последние эвакуации США из аэропорта Кабула

По мере того как американские военные прекращают перебрасывать по воздуху американских граждан и афганских беженцев из Кабула после захвата Афганистана талибами, спутники фиксируют суровые наблюдения за этими усилиями из космоса.

На изображениях со спутников, управляемых Maxar Technologies, показаны сцены из международного аэропорта имени Хамида Карзая с пятницы (27 августа), когда США приближаются 31 августа к крайнему сроку завершения своих усилий по эвакуации. Эти снимки были сделаны через день после того, как смертельный взрыв террориста-смертника унес жизни 170 мирных жителей и 13 военнослужащих США в аэропорту Abbey Gate. Некоторые черно-белые изображения были сняты спутником Maxar WorldView-1.

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"На взлетно-посадочной полосе можно увидеть людей, готовящихся погрузиться в транспортный самолет C-17, толпы остаются у северо-западных ворот в аэропорт, в то время как у других входных ворот присутствует гораздо меньше людей, чем в предыдущие дни", - написали представители Maxar в описании изображения.

Maxar сделал семь снимков эвакуации Кабула американскими военными во время двух проходов над Афганистаном в пятницу, один - в 10:15 по местному времени с помощью спутника, способного делать цветные изображения, а другой - с помощью WorldView-1 в 13:50 по местному времени. спутник, сделавший черно-белые снимки.

Спутниковые наблюдения приближаются к крайнему сроку, установленному администрацией Байдена на 31 августа для эвакуации тысяч американцев и афганских союзников, которые помогали силам США во время 20-летней войны, начавшейся после террористических атак 11 сентября 2001 г. .

По данным New York Times, по состоянию на утро воскресенья США перебросили по воздуху более 117 000 человек из Кабула с момента начала эвакуации в этом месяце после быстрого захвата Афганистаном талибами.

Напомним, ранее сообщалось, что застрявший в Суэцком канале контейнеровоз показали из космоса.