10 реакций, способных разорвать грелку: Эксперименты
Чем можно порвать обычную грелку?
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Специально для сегодняшнего видео блогеры из Live Today закупили целую кучу грелок. И они решили попробовать их надувать с помощью различных способов и реакций. Ведь с методом надувания ртом скорее лопнут щеки, чем грелка.
Напомним, ранее блогеры проверяли, какая защита от шума лучше.
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