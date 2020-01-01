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10 реакций, способных разорвать грелку: Эксперименты

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Чем можно порвать обычную грелку?

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Специально для сегодняшнего видео блогеры из Live Today закупили целую кучу грелок. И они решили попробовать их надувать с помощью различных способов и реакций. Ведь с методом надувания ртом скорее лопнут щеки, чем грелка. 

Напомним, ранее блогеры проверяли, какая защита от шума лучше.

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Теги: эксперименты, видео
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