TikTok начал банить видео с опасным челленджем

Ролики milk crate challenge теперь не будут показываться на платформе.

TikTok запретил на своей платформе популярный челлендж milk crate challenge из-за опасений, что пользователи, участвующие в этом челлендже, могут получить серьезные травмы. Задача заключалась в том, что пользователи TikTok складывали ящики для молока в пирамиду, а затем пытались перелезть через нестабильную конструкцию.

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Представитель компании сообщил, что "TikTok запрещает контент, пропагандирующий или прославляющий опасные действия, и мы удаляем видео и перенаправляем поисковые запросы на наши Принципы сообщества, чтобы препятствовать появлению такого контента. Мы призываем всех проявлять осторожность в своем поведении как в сети, так и вне ее".

В большинстве видеороликов, отражающих эту тенденцию, пользователи TikTok падают на землю, пытаясь подняться с одной стороны импровизированной пирамиды и спуститься с другой. Запрет был введен после того, как несколько медицинских работников обратились в социальные сети, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу тенденции и опасности, которую она представляет для участников.

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При поиске хэштега в приложении теперь появляется уведомление "результатов не найдено". Страница результатов поиска уведомляет пользователей, что "эта фраза может быть связана с поведением или содержанием, нарушающим наши правила. Продвижение безопасного и положительного опыта - главный приоритет TikTok". Тем не менее, некоторые видеоролики, отражающие эту тенденцию, по-прежнему видны в приложении, если пользователи ищут неправильное написание ключевых слов. Стоит отметить, что, хотя эти видео не имеют значительного количества просмотров, им все же удалось проскользнуть сквозь запреты и остаться в приложении.

Напомним, ранее сообщалось, что TikTok рассказал о массовом удалении роликов.