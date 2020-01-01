Плохая погода помешала запуску SpaceX Dragon на МКС

Старт перенесли на воскресенье (29 августа).

SpaceX планировала запустить грузовой космический корабль Dragon к орбитальной лаборатории рано утром в субботу (28 августа) с 4 800 фунтами (2200 кг) припасов для экипажа 65-й экспедиции. Но у матери-природы были другие планы, и штормы возле стартовой площадки вынудили SpaceX отложить запуск примерно на 24 часа.

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"Погода сегодня не в нашу пользу", - сказал руководитель производства SpaceX Энди Тран во время онлайн-трансляции субботней попытки запуска. "Транспортные средства, как Dragon, так и Falcon, остаются исправными", - добавил он.

SpaceX и НАСА отменили запуск всего за несколько минут до того, как ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon должна была стартовать с исторического стартового комплекса НАСА 39A в Космическом центре Кеннеди во Флориде в 10:37 по Киеву в субботу.

Прогнозы погоды предсказывали 60%-ную вероятность неблагоприятной погоды для запуска ранее в пятницу (27 августа), и штормы во Флориде не исчезли по мере приближения окна запуска.

Следующая возможность для запуска грузового корабля Dragon состоится в воскресенье (29 августа) в 10:14 по Киеву.

Прямую трансляцию запуска можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее сообщалось, что трансляцию с МКС прервали после появления НЛО.