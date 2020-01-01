Perseverance готовится ко второй попытке отбора образцов марсианской породы

Команда миссии оценивает каменную цель, получившую название "Рошетт".

Марсоход Perseverance вскоре снова попытается захватить свой первый образец Марса.

В феврале этого года Perseverance приземлилась в кратере Джезеро на Красной планете с миссией по поиску признаков древней марсианской жизни и сбору десятков пробуренных образцов для будущего возвращения на Землю. 6 августа робот размером с машину попытался захватить первый из этих образцов, но все пошло не по плану: камень, в котором просверлил Perseverance, оказался на удивление мягким, разбиваясь на рассыпчатые куски, которые не попали его в пробоотборную трубку.

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С тех пор марсоход проехал 455 метров до скалистого гребня, который команда миссии называет “Цитадель“, который, кажется, предлагает более хорошие места отбора проб.

“Гребень покрыт слоем скальной породы, которая, кажется, сопротивляется ветровой эрозии, признак того, что он с большей вероятностью задержится во время бурения“, - написали официальные лица из Лаборатории реактивного движения (JPL) НАСА в Южной Калифорнии, которая управляет миссией Perseverance.

Команда марсохода заметила в Цитадели особенно привлекательную цель - камень, получивший название “Рошетт“. В ближайшие дни Perseverance будет использовать инструмент на конце своей роботизированной руки, чтобы разрушить скалу, что позволит членам команды миссии взглянуть на ее недра. Если им понравится то, что они увидят, на следующей неделе они прикажут Perseverance пробурить Рошетт и собрать образец, который, будем надеяться, останется в одной из 42 оставшихся труб марсохода.

Крупный план скалы Марса по прозвищу Рошетт, которую научная группа Perseverance изучит, чтобы определить, брать ли из нее образец керна

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И команда миссии добавила шаг в процесс отбора проб для этой попытки, чтобы убедиться, что Perseverance не унесет еще одну пустую пробирку. После бурения и отбора проб марсоход остановится, давая команде время просмотреть фотографии трубы, сделанные мощной системой визуализации Mastcam-Z компании Perseverance. По словам представителей НАСА, настойчивость запечатает пробирку только в том случае, если эти фотографии покажут, что она действительно содержит образец.

При этом запечатанная пустая трубка после попытки 6 августа - далеко не катастрофа. В конце концов, у Perseverance осталось еще более 40 трубок. Но и пустая пробирка еще может пригодиться.

“Возвращая образцы на Землю, мы надеемся ответить на ряд научных вопросов, в том числе о составе атмосферы Марса“, - сказал в четверг специалист по проекту Perseverance Кен Фарли из Калифорнийского технологического института в Пасадене. “Вот почему мы заинтересованы в образцах атмосферы наряду с образцами горных пород“.

НАСА и Европейское космическое агентство сотрудничают, чтобы доставить образцы Perseverance на Землю. Марсианский материал может приземлиться здесь уже в 2031 году, если все пойдет хорошо.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показало видео посадки Perseverance на Марс.