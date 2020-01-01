Ракета Astra прервала испытательный орбитальный запуск в последнюю секунду

Космический стартап может повторить попытку уже в субботу.

28 августа Astra намеревалась выйти на орбиту, но ракета 3.3 компании прервала взлет в последнюю секунду.

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Ракета 3.3 высотой 13 метров, также известная как ракета-носитель 006, была готова взлететь с комплекса Тихоокеанского космодрома на острове Кадьяк на Аляске в 00:45 по Киеву в ходе важнейших орбитальных испытаний. полет. И это почти произошло: часы обратного отсчета достигли нуля, и двигатели первой ступени ракеты загорелись, но почти сразу выключились.

"Похоже, что прерывание было вызвано нашей системой наведения около точки Т-ноль", - сказал член команды Astra в веб-трансляции NASASpaceflight.com о попытке запуска. "Похоже, двигатели успешно загорелись, но система наведения вызвала прерывание".

До сегодняшнего окна запуска все еще оставалось несколько часов, но Astra решила выйти, чтобы исследовать и устранить проблему. Нет особой спешки, чтобы оторвать двухступенчатую Rocket 3.3 от земли: возможности ежедневного запуска миссии продлятся до 11 сентября. Astra еще не объявила, когда будет следующая попытка.

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Компания Astra, базирующаяся в Калифорнийском заливе, на сегодняшний день совершила два испытательных орбитальных полета, в сентябре и декабре прошлого года. Ракета 3.1 компании столкнулась с проблемой наведения во время первой миссии и разбилась вскоре после взлета. Его преемник, Rocket 3.2, достиг космоса, но у него закончилось топливо незадолго до достижения орбитальной скорости.

Astra решила эти проблемы с помощью настроек и обновлений до Rocket 3.3, который на1,5 м выше, чем два его непосредственных предшественника, и помимо других модификаций оснащен более мощной верхней ступенью. Новая ракета-носитель также несет полезную нагрузку, что является первой попыткой запуска Astra.

Эта полезная нагрузка представляет собой массовый тренажер для программы космических испытаний Министерства обороны США. Он не будет развернут во время предстоящей миссии.

Astra создает массовые, гибкие и экономичные ракеты, предназначенные для вывода на орбиту небольших спутников. Компания имеет большие амбиции и в конечном итоге планирует запускать ее почти ежедневно с самых разных мест по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что частная американская ракета упала после старта.