Монополию Apple победили: изменены условия для разработчиков приложений

Теперь не обязательно совершать покупки в приложении через App Store.

Предлагаемое соглашение между Apple и коллективным иском, представляющим американских разработчиков приложений, включает выплату от Apple 100 миллионов долларов. В мировом соглашении Apple также “разъясняет“ свою политику, чтобы объяснить, что разработчики iOS могут связываться со своими клиентами с разрешения, используя информацию, собранную в их приложениях, чтобы сообщить им о вариантах оплаты за пределами App Store.

Читай также: Стива Джобса вызвали в суд

Это изменение потенциально важно для разработчиков, но не так существенно, как может показаться. В обновлении Руководства App Store в июне Apple уже изменила свои правила, чтобы позволить разработчикам общаться с клиентами вне своих приложений, но в то время им не разрешалось связываться с пользователями по поводу альтернативных вариантов оплаты, используя информацию, полученную внутри приложения - им пришлось бы придумать, как получить свою контактную информацию другим способом. Если это предлагаемое соглашение будет одобрено, это ограничение больше не будет действовать, что упростит разработчикам доступ к пользователям. Тем не менее, это не то, о чем просили многие разработчики: способ сообщить пользователям внутри своего приложения, что им не нужно платить через систему платежей Apple в приложениях.

Читай также: 5 лет Apple Store: платные приложения стали бесплатными

В пресс-релизе Apple все урегулирование превращается в щедрое предложение для разработчиков, включая изменение управления: “Чтобы дать разработчикам еще большую гибкость в обращении к своим клиентам, Apple также разъясняет, что разработчики могут использовать средства связи, такие как электронная почта, для обмена информацией. о способах оплаты за пределами их приложения для iOS“, - пишет компания. “Как всегда, разработчики не будут платить Apple комиссию за любые покупки, совершаемые вне их приложения или App Store. Пользователи должны дать согласие на общение и иметь право отказаться“.

Компания также делает ряд других уступок в рамках предлагаемого соглашения по делу “Кэмерон и другие против Apple Inc“, крупнейшим из которых является выплата в размере 100 миллионов долларов, которые будут разделены между небольшими разработчиками, заработавшими 1 миллион долларов или меньше “за все свои приложения за каждый календарный год, в котором у разработчиков была учетная запись в период с 4 июня 2015 года по 26 апреля 2021 года“. Apple решила назвать это “Фонд поддержки малых разработчиков“.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple заблокировала крымские аккаунты в AppStore.