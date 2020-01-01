Технеций - Первый искусственный металл: Эксперименты

Этот металл не найдешь в природе.

В этом видео блогер ThoiSoi расскажет о таком металле, как технеций, и о его свойствах.

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История элемента под номером 43 началась еще со времен Менделеева, который предсказал местонахождение этого элемента в своей таблице. Но даже спустя 60 лет после создания таблицы никто так и не смог обнаружить этот элемент.

Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.