Face ID в iPhone 13 будет распознавать лицо в маске

Touch ID в новых смартфонах точно не появится.

Несмотря на распространение масок по всему миру в ответ на текущую пандемию, Apple, вероятно, не вернет Touch ID в iPhone в ближайшее время. Вместо этого компания тестирует обновление до Face ID, которое улучшит его работу с масками и запотевшими очками, как сообщил в целом надежный осведомитель Джон Проссер.

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Компания тестирует новое оборудование Face ID внутри компании, которое соответствует массиву Face ID на прототипах iPhone 13, специально для того, чтобы научить его работать с масками и очками. Проссер говорит, что в настоящее время тест проводится на оборудовании iPhone 12 в виде прототипа корпуса с целью получить как можно больше данных. В отчете также отмечается, что тестерам предлагается носить эти маски в помещении и на открытом воздухе и с очками разных стилей. Тестировщиков также просят сначала настроить Face ID без маски, в отличие от текущих обходных путей, когда Face ID настраивается с включенной маской.

В то время как аппаратный массив Face ID тестируется с массивом в стиле iPhone 13, нет ни слова о том, будет ли поддержка расширенных масок поставляться с iPhone 13 при запуске или будет включена посредством последующего обновления программного обеспечения. С функцией, созданной для нашего времени, Apple, вероятно, захочет отказаться от нее как можно скорее, если история правдива. Можно было бы надеяться, что в 2021 году будет легче продать iPhone 13s с Face ID, совместимым с маской, чем в 2022 году.

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Apple ранее выпустила обновление iOS, которое позволит пользователям разблокировать свои iPhone с помощью Apple Watch, если они не могут подтвердить свою личность из-за ношения лицевых масок. Эта новая функция Face ID, если она будет выпущена, снизит риск безопасности за счет использования такой функции.

Apple iPhone 13, как сообщается, будет иметь другие аппаратные изменения, включая уменьшенные выемки, улучшенные сверхширокие камеры, более плавные дисплеи и новые цвета. Компания еще не объявила дату запуска, но все более вероятным кандидатом считается 14 сентября . Вместе с новым iPhone ожидается выпуск обновленной пары AirPods и новых iPad. Также есть разговоры о дебюте Apple Watch Series 7 с iPhone 13.

Напомним, ранее сообщалось, что защиту iPhone X взломали при помощи маски.