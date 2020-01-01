Xiaomi замедлит зарядку телефонов с неофициальными аккумуляторами

Пока это только касается пользователей некоторых смартфонов в Китае.

Помните, как Apple замедляла работу своих телефонов из-за стареющих аккумуляторов и даже подверглась штрафам? Похоже, Xiaomi собирается сделать аналогичный шаг.

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Ребята из XDA обнаружили набор кода в недавно выпущенном приложении Mi Security версии 5.6.0, новые настройки ухода за батареей и зарядки. Настройки содержат подсказки о том, что Xiaomi начнет выдавать предупреждение и снизит скорость зарядки, если ОС MIUI обнаружит, что в смартфоне установлена ​"неавторизованная" батарея под капотом. В предупреждающем сообщении содержатся инструкции о том, что только авторизованные поставщики услуг должны заменять аккумулятор телефона. Также есть еще одно предупреждение о том, что использование "неавторизованной" батареи может привести к повреждению устройства или причинить вред пользователю.

Код также показывает, что это новое предупреждение будет ограничено только пользователями в Китае и будет относиться к Mi 9, Mi 10 и Mi 10 Pro. К счастью, предупреждение не будет отображаться пользователям затронутых моделей или любого другого телефона Xiaomi в других регионах. Однако это не может быть подтверждено, если предупреждение начало затрагивать пользователей моделей в Китае.

Мы не можем сказать, не будет ли Xiaomi повторять это в будущем на других рынках, но полагаем, что могут быть законные причины, по которым компания захочет это сделать. Рассматриваемые модели оснащены технологией быстрой зарядки, а батареи сторонних производителей, некоторые из которых могут быть нестандартными, могут не справиться с быстрой скоростью зарядки. Это может привести к вздутию, перегреву или утечке аккумулятора, что может привести к возгоранию и другим опасностям.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi Mi 11 Pro получил лучшие камеры и быструю зарядку.