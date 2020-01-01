Беспроводная колонка из сантеха своими руками: Эксперименты
Такая колонка очень экономная.
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Блогер AlexGyver попробовал сделать колонку со светомузыкой из канализационных труб, поролона и динамиков и блока управления.
Блогер пытался добиться хорошего звучания для такой самодельной колонки. Получилось ли у него? Смотрите в видео.
Напомним, ранее блогеры показали, что такое инфракрасное излучение.
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