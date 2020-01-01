Беспроводная колонка из сантеха своими руками: Эксперименты

Такая колонка очень экономная.

Читай также: 1000 литров Пепси vs Ментос в квартире: Эксперименты

Блогер AlexGyver попробовал сделать колонку со светомузыкой из канализационных труб, поролона и динамиков и блока управления.

Блогер пытался добиться хорошего звучания для такой самодельной колонки. Получилось ли у него? Смотрите в видео.

Напомним, ранее блогеры показали, что такое инфракрасное излучение.