Следующий Galaxy Z Fold может получить раскладывающийся дисплей

Патент раскрывает новый вариант складного смартфона.

Недавно компания Samsung выпустила складные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Теперь новый патент показал, что компания может работать над другой моделью Galaxy Z Fold, которая может иметь выдвижной дисплей.

Читай также: Samsung может отменить серию смартфонов Galaxy S

Южнокорейский технологический гигант подал новый патент на складной смартфон с выдвижным дисплеем. К патенту прилагаются также различные эскизы продуктов, которые предлагают нам взглянуть на то, как может выглядеть это устройство. Глядя на эти изображения, телефон напоминает Galaxy Z Fold3, который имеет складывающуюся внутрь конструкцию с большим основным экраном. Однако LetsGoDigital назвала это устройство "Galaxy Z Fold & Roll", так как оно также оснащено выдвижным дисплеем.

Патент на смартфон letsgodigital

Читай также: Samsung возобновила прием заявок на складной смартфон Galaxy Fold

Хотя дизайн похож на Galaxy Z Fold3, его выдвижной выдвижной дисплей четко отличает его от любого складного телефона, представленного сейчас на рынке. Компания Samsung запатентовала два варианта этого устройства. В модели A экран разворачивается и выдвигается с правой стороны, когда устройство сложено, в то время как в модели B дисплей выдвигается с левой стороны в сложенном состоянии. Проще говоря, это устройство не имеет внешнего дисплея, в отличие от Galaxy Z Fold3, однако расширяющийся дисплей может выполнять эту роль, предлагая пользователям те же функции.

Хотя неизвестно, какова точная цель этого небольшого развернутого дисплея, но он, вероятно, предложит пользователям простой способ проверки уведомлений и другой ключевой информации, такой как время, без полного раскрытия смартфона. Имейте в виду, что это все еще просто патент, и мы знаем, действительно ли компания работает над таким устройством.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung патентует еще один гибкий смартфон.