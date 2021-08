Blue Origin запускает ракету New Shepard в беспилотный полет: Трансляция

Старт запланирован на 16:35 по Киеву.

Blue Origin планирует новый запуск в суборбитальный космос в четверг (26 августа) с упором на научные полезные нагрузки - и вы можете посмотреть его в прямом эфире здесь.

Миссия без экипажа, получившая название NS-17, станет 17-м полетом ракетно-капсульного комплекса New Shepard от Blue Origin. Планируется, что он отправится с завода компании в Западном Техасе не ранее 16:35 по Киеву. Blue Origin предоставит прямую трансляцию миссии, которая начнется примерно в 16:00 по Киеву, и вы можете посмотреть ее в прямом эфире.

На борту космического корабля New Shepard будет 18 коммерческих грузов, включая 11 экспериментов, спонсируемых NASA. В космическом корабле также будут размещены тысячи детских открыток от некоммерческой организации Club for the Future Blue Origin, а также художественная инсталляция - "Суборбитальный триптих" Амоако Боафо.

Данные также будут собираться за пределами капсулы в рамках демонстрационного эксперимента NASA с датчиком спуска и посадки - набора технологий, призванных помочь космическим кораблям более точно приземляться на Луну и другие космические тела. (Blue Origin уже однажды управляла сенсорным комплексом, в октябре 2020 года.)

В Blue Origin есть два космических корабля New Shepard - один для грузов и один для людей. Ориентированный на людей космический корабль вылетел в космос 20 июля с 82-летней пионеркой авиации Уолли Фанк, основателем Blue Origin и Amazon Джеффом Безосом, братом Безоса Марком и 18-летним голландским студентом Оливером Дэеменом.

Virgin Galactic - главный конкурент Blue Origin в суборбитальном космическом туризме, летающий на борту космического самолета (запускаемого из-под самолета-носителя), а не ракеты. Virgin Galactic продает места по 450 000 долларов за штуку, в то время как Blue Origin еще не объявила, сколько стоит поездка New Shepard. Virgin Galactic также осуществила свой дебютный запуск с экипажем в прошлом месяце.

Напомним, ранее сообщалось, что Blue Origin запустила новую версию ракеты New Shepard.