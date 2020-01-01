Тренды YouTube: Как украинцы развалили Советский Союз и Концерт ко Дню Независимости
КОНЦЕРТ ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 2021
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В праздничном концерте, посвященном 30-летию Независимости Украины выступили София Ротару, Тарас Петриненко, TAYANNA, Нина и Антонина Матвиенко, KAZKA, Go-A, Вопли Видоплясова, Олег Винник, Людмила Монастырская, Скрябин и многие другие исполнители.
Крах империи зла. Как украинцы развалили Советский Союз
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Восстановление независимости Украины прямо связано с крахом «империи зла» . Так СССР когда-то назвал президент США Рональд Рейган.
Так какую роль сыграли украинцы в коллапсе Советского Союза?
И почему это важно даже тридцать лет спустя?
Напомним, днем ранее в тренды попали Человек-Паук: нет пути домой и Парад ко Дню Независимости.
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