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Космический корабль Boeing Starliner вернулся на завод из-за неполадок

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Новой даты запуска Orbital Flight Test 2 пока нет.
Космический корабль Boeing Starliner вернулся на завод
Космический корабль Boeing Starliner вернулся на завод
NASA.gov

Boeing Starliner вернулся на завод, чтобы инженеры могли исправить заклинившие клапаны, которые были обнаружены недавно, когда компания готовилась к запуску беспилотного испытательного полета для NASA.

Космический корабль должен был стартовать 30 июля в рамках миссии Orbital Flight Test 2 на Международную космическую станцию с использованием ракеты Atlas V United Launch Alliance (ULA). NASA и Boeing объявили, что они откажутся от попытки запуска 29 июля, и, поскольку застрявшие клапаны не расклинили, ремонт Starliner может затянуться.

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Агентство объявило на прошлой неделе, что Starliner находится в Центре обработки экипажей и грузов коммерческого транспорта в Космическом центре Кеннеди NASA. Перед перемещением объекта инженеры сняли космический корабль с ракеты Atlas V на космическом стартовом комплексе-41 на мысе Канаверал во Флориде.

"Команда теперь проведет проверку силовой установки на заводе и определит подходящую конфигурацию транспортного средства для доступа и дальнейшего анализа системы", - заявило NASA в своем блоге. "NASA и Boeing будут рекомендовать дальнейшую работу как часть формального процесса, призванного помочь в определении первопричины и шагов по исправлению".

Новая дата запуска Orbital Flight Test 2 еще не объявлена, так как это будет зависеть от результатов поиска и устранения неисправностей, заявило NASA, наряду с выяснением подходящего времени для запуска на МКС среди других запусков грузов и экипажей.

Это был долгий путь, чтобы сертифицировать Starliner, чтобы в конечном итоге перевозить экипажи астронавтов. В декабре 2019 года компания Boeing предприняла попытку совершить рейс без экипажа. Starliner успешно стартовал, но не смог добраться до МКС из-за ряда технических сбоев

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После приводнения Starliner компания Boeing совместно с NASA провела длительный процесс устранения неполадок, выявив и устранив десятки проблем. COVID-19 и отключение электроэнергии в Техасе увеличили задержки в 2020 и 2021 годах.

Другой коммерческий экипаж NASA, SpaceX Crew Dragon, начал выполнять регулярные полеты на космическую станцию ​​в 2020 году. Коммерческий экипаж представляет собой серию транспортных средств, заменяющих космический шаттл, который вышел на пенсию в 2011 году после 30 лет службы. До 2020 года агентство использовало российский космический корабль "Союз" исключительно для космонавтов и закупило еще несколько кресел "Союз", ожидая готовности Starliner. 

Даже после того, как оба коммерческих транспортных средства будут введены в эксплуатацию, NASA и Россия могут продолжать осуществлять полеты членов экипажей, хотя эта договоренность ожидает дальнейшего обсуждения.

Напомним, ранее сообщалось, что Boeing показал видео с тайно запущенным в космос астронавтом.

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Теги: NASA, Boeing, Starliner
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