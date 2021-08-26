Космический корабль Boeing Starliner вернулся на завод из-за неполадок

Новой даты запуска Orbital Flight Test 2 пока нет.

Boeing Starliner вернулся на завод, чтобы инженеры могли исправить заклинившие клапаны, которые были обнаружены недавно, когда компания готовилась к запуску беспилотного испытательного полета для NASA.

Космический корабль должен был стартовать 30 июля в рамках миссии Orbital Flight Test 2 на Международную космическую станцию с использованием ракеты Atlas V United Launch Alliance (ULA). NASA и Boeing объявили, что они откажутся от попытки запуска 29 июля, и, поскольку застрявшие клапаны не расклинили, ремонт Starliner может затянуться.

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Агентство объявило на прошлой неделе, что Starliner находится в Центре обработки экипажей и грузов коммерческого транспорта в Космическом центре Кеннеди NASA. Перед перемещением объекта инженеры сняли космический корабль с ракеты Atlas V на космическом стартовом комплексе-41 на мысе Канаверал во Флориде.

"Команда теперь проведет проверку силовой установки на заводе и определит подходящую конфигурацию транспортного средства для доступа и дальнейшего анализа системы", - заявило NASA в своем блоге. "NASA и Boeing будут рекомендовать дальнейшую работу как часть формального процесса, призванного помочь в определении первопричины и шагов по исправлению".

Новая дата запуска Orbital Flight Test 2 еще не объявлена, так как это будет зависеть от результатов поиска и устранения неисправностей, заявило NASA, наряду с выяснением подходящего времени для запуска на МКС среди других запусков грузов и экипажей.

Это был долгий путь, чтобы сертифицировать Starliner, чтобы в конечном итоге перевозить экипажи астронавтов. В декабре 2019 года компания Boeing предприняла попытку совершить рейс без экипажа. Starliner успешно стартовал, но не смог добраться до МКС из-за ряда технических сбоев.

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После приводнения Starliner компания Boeing совместно с NASA провела длительный процесс устранения неполадок, выявив и устранив десятки проблем. COVID-19 и отключение электроэнергии в Техасе увеличили задержки в 2020 и 2021 годах.

Другой коммерческий экипаж NASA, SpaceX Crew Dragon, начал выполнять регулярные полеты на космическую станцию ​​в 2020 году. Коммерческий экипаж представляет собой серию транспортных средств, заменяющих космический шаттл, который вышел на пенсию в 2011 году после 30 лет службы. До 2020 года агентство использовало российский космический корабль "Союз" исключительно для космонавтов и закупило еще несколько кресел "Союз", ожидая готовности Starliner.

Даже после того, как оба коммерческих транспортных средства будут введены в эксплуатацию, NASA и Россия могут продолжать осуществлять полеты членов экипажей, хотя эта договоренность ожидает дальнейшего обсуждения.

Напомним, ранее сообщалось, что Boeing показал видео с тайно запущенным в космос астронавтом.