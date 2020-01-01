Стартап придумал способ прятать спутники Starlink от астрономов

Спутники Илона Маска мешают астрономам, а стартап придумал, как уменьшить влияние спутников на астрономические наблюдения.

Система Stealth Transit обнаруживает приближающиеся спутники и использует активный затвор для прерывания экспозиции, чтобы защитить астрономические наблюдения от нежелательного воздействия пролетающих спутников Stealth Transit

Российский стартап тестирует технологию, которая отфильтровывает проходы спутников Starlink SpaceX из астрономических наблюдений.

Читай также: Астрономы с тревогой следят за запуском спутников Илона Маска

Эта технология, разработанная компанией Stealth Transit в Санкт-Петербурге, обнаруживает приближающиеся яркие спутники и закрывает заслонку телескопа, чтобы космический корабль не испортил изображение.

Компания сообщила, что технология работает с телескопами с узким и средним полем зрения, как профессиональными, так и любительскими, которые покрывают не более одного квадратного градуса неба. В заявлении Stealth Transit говорится, что на более широкие поля зрения могут влиять сразу несколько спутников, что делает это решение непрактичным.

Однако генеральный директор компании, бывший инженер по телекоммуникациям Влад Пашковский, сказал, что телескопы с широким полем зрения, такие как обсерватория Веры К. Рубин в Чили, с полем зрения 9,6 квадратных градуса, все же могут частично получить выгоду от использования их технологии.

"Подход StealthTransit позволяет нам защищать определенные области более широкого поля зрения, наиболее важные для наблюдения", - сказал Пашковский.

Недавно компания начала испытания этой технологии в одной из самых современных астрономических обсерваторий России - Кавказской обсерватории недалеко от Кисловодска на юго-западе России.

Читай также: Испортил небо: Астрономы ополчились на Илона Маска

Команда установила свой детектор ярких спутников на телескоп ASA 600 с полем зрения 22 на 22 угловые минуты (одна угловая минута составляет одну шестидесятую градуса) и подключила детектор к активному затвору Stealth Transit.

"Детектор Stealth Transit распознает траектории спутника на низкой околоземной орбите и точно предсказывает время прохождения спутника через поле зрения телескопа", - сказал Пашковский. "Затвор затем прерывает экспозицию астрономической камеры, чтобы сделать пролёт спутника невидимым".

Астрономы сетуют на нежелательные визуальные эффекты спутников Starlink с тех пор, как SpaceX начала выводить на орбиту первые партии своих спутников. Обращаясь вокруг Земли на высоте 550 километров, спутники отражают солнечный свет и создают полосы на астрономических изображениях. Они также увеличивают световое загрязнение в регионах, которые в остальном известны идеальными условиями для наблюдения за звездами. Таким образом, крупные и дорогие международные обсерватории, расположенные на этих участках, рискуют иметь меньше полезных окон наблюдения и уменьшать отдачу от инвестиций.

Ранее в этом году Международный астрономический союз (МАС) инициировал переговоры в рамках Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (КОПУОС ООН) о защите нетронутого ночного неба как наследия человечества.

SpaceX ранее заявляла, что будет работать вместе с астрономами, чтобы найти решение, но все, что было сделано до сих пор, было сочтено научным сообществом недостаточным. Одним из решений, предложенных SpaceX, было покрытие спутников неотражающим материалом для уменьшения яркости. Но Станислав Карпиков, технический директор StealthTransit, сказал в своем заявлении, что яркость спутника в основном определяется ориентацией его отражающих частей, например солнечных батарей, относительно Земли и Солнца.

Пашковский добавил, что затемняющие покрытия, как правило, влияют на тепловой баланс спутников и, следовательно, снижают их долговечность.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск приостановил запуск Starlink, чтобы дать спутникам лазеры.