День в истории: 26 августа - Кругосветка Кука и благодарность собакам

В этот день, 26 августа, произошли такие события.

День рождения создателя воздушного шара

Жозеф-Мишель Монгольфье Wikimedia

Жозеф-Мишель Монгольфье (фр. Joseph-Michel Montgolfier), старший из двух братьев Монгольфье, родился 26 августа 1740 года в небольшом французском городке Анноне. Именно ему вместе с младшим братом Жак-Этьеном предстояло проложить человечеству дорогу в небо.

Отец семейства Монгольфье владел небольшой бумажной фабрикой и поэтому смог дать своим детям хорошее образование. Жозеф с детства отличался любознательностью и тягой к знаниям. Особенно его увлекали точные науки — математика, физика и химия. С особым интересом он ставил простейшие физические опыты, пытаясь постичь суть происходивших при этом процессов. Со временем к нему присоединился и младший брат.

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Мысль наполнить шар горячим воздухом пришла Жозефу, а натолкнул его на эту идею дым, поднимающийся над костром. Идея удалась — первый же небольшой бумажный мешок, наполненный горячим дымом, устремился вверх. Вскоре жители Анноне стали свидетелями подъема над бумажной фабрикой полотняного шара диаметром около 12 метров. Сенсационный полет продолжался около 10 минут, в течение этого времени шар взмыл на высоту порядка 2 км и пролетел чуть более 2 тысяч метров.

К следующему полету шар был усовершенствован, а под ним была закреплена легкая корзина из ивовых прутьев. Братья предполагали рискнуть и взлететь, но парижские ученые их отговорили. Для начала решили отправить в полет животных. 19 сентября 1783 года на большой поляне перед Версальским дворцом на глазах огромной толпы народа шар, под которым в корзине сидели баран, утка и петух, взмыл в небо. Впервые живые существа поднялись к облакам. Полет прошел успешно, и пассажиры воздушного шара живыми и здоровыми вернулись на землю.

Вскоре первый подъем на шаре совершили Этьен Монгольфье и Пилатр де Розье (правда, шар был привязан длинной веревкой к земле). А уже 21 ноября 1783 года состоялся первый настоящий полет людей на воздушном шаре. Путь в небо был окончательно открыт.

Жозеф-Мишель Монгольфье продолжал экспериментировать и на следующий год предложил проект первого парашюта. В годы французской революции он переехал в Париж, работал администратором Консерватории искусств и ремесел, был членом совещательного бюро по искусствам и мануфактурам.

Скончался Жозеф-Мишель Монгольфье 26 июня 1810 года в Балларюк-ле-Бене (Франция). Имя создателя первого воздушного шара навсегда останется в истории воздухоплавания.

Первое кругосветное путешествие Джеймса Кука

26 августа 1768 года экспедиция английских ученых во главе с Джозефом Бэнксом отбыла в Тихий океан с целью наблюдения за прохождением планеты Венера по Солнечному диску. Она отправилась из Плимута на трехмачтовом корабле “Индевор“ (Endeavour - “усилие“), водоизмещением 366 тонн с командой из 84 человек.

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Капитаном корабля был Джеймс Кук – первый человек, обогнувший Южный Ледовитый океан и доказавший, что Южный материк (Австралия) находится вовсе не там, где его искали предшественники. Миновав острова Зеленого Мыса и южную оконечность Америки – мыс Горн, “Индевор“ бросил якорь у острова Таити.

Здесь экспедиция успешно провела наблюдение за прохождением Венеры и продолжила плавание. Кук впервые в истории нанес на карту острова Общества, расположенные к северо-западу от Таити, а также – Большой Барьерный риф. Направившись к Новой Зеландии, капитан выяснил, что та не является частью некоего мифического Южного материка и состоит из 2-х островов. Углубиться туда Кук не решился, так как опасался столкновений с туземцами-людоедами маори.

Зная о существовании почти неисследованной Новой Голландии (нынешней Австралии), экспедиция взяла курс на запад. 19 апреля 1770 года корабль подошел к материку и начал плавание вдоль его восточного побережья, впервые тогда нанесенного на карту.

28 апреля корабли Кука бросили якорь в бухте Ботани, названной так за ее богатую растительность. Потом “Индевор“ благополучно достиг берегов Новой Гвинеи. Все шло благополучно до прихода в Батавию. Там во время стоянки 30 спутников отважного капитана умерли от тропической лихорадки. Из Батавии “Индевор“ направился в Англию, куда прибыл в июле 1771 года.

Опубликованные впоследствии путевые заметки Джеймса Кука англичане читали, словно увлекательный роман.

День благодарности собаке

26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке или День признательности собаке (Dog Appreciation Day).

Эта дата появилась в 2004 году в США как Национальный день собаки, благодаря инициативе эксперта по образу жизни домашних животных Колин Пейдж. Постепенно праздник начали отмечать и за пределами Соединенных Штатов, и он обрел международный характер, хотя и не имеет официальных статусов.

Отмечают его все собаководы, а также любители домашних животных, отдающие предпочтение именно собакам. Эти четвероногие друзья стали спутниками человека очень давно. Именно собака оказалась первым одомашненным животным, став верным, преданным помощником человека на охоте, выслеживая и загоняя дичь, в повседневной жизни – охраняя стада животных и жилище.

За время совместного сосуществования человек сумел не просто одомашнить это животное, но и вывести огромное число пород собак, каждая из которых с успехом выполняла те или иные функции, продолжая оказывать своему хозяину важную, а порой и жизненно необходимую помощь. Такие отношения между человеком и собакой сохранились и в наши дни.

Напомним, ранее мы вспоминали создание Linux и открытие Северной земли.