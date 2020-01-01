Как сделать гигантский желейный бургер весом 100 килограмм: Эксперименты

Такой бургер стоит больше 17800 грн.

Блогер vanzai решил сделать из желе огромный гамбургер.

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Для этого он использовал четыре пачки сахара, красители, очень много желатина, лимонную кислоту, 50 кг очень спелых персиков, ящик киви, четыре ананаса, 20 литров молока, а также замороженную клюкву и клубнику. Все покупки ему обошлись в 12800 грн. Также он докупил еще кондитерский желатин на 5 тысяч грн.

А дальше он изготовил желейный бургер и подарил детскому дому.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что случится с едой из Макдональдса за год.